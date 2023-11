Torres (PSOE): "La ultraderecha entra al Gobierno de Cartagena porque López Miras debe pagar sus deudas"

CARTAGENA (MURCIA), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Torres, ha dicho este jueves que "la ultraderecha entra al Gobierno de Cartagena porque López Miras debe pagar sus deudas y Noelia Arroyo es incapaz de llegar a acuerdos con los grupos de la oposición", según han informado fuentes del PSOE en un comunicado.

Torres ha señalado que no le sorprende la decisión de la alcaldesa, Noelia Arroyo, porque "López Miras utilizó Cartagena como moneda de cambio para hacerse con el Gobierno de la Región". Y es que, a juicio del dirigente socialista, "para el PP, Cartagena no importa; no somos más que una ficha en su juego para mantener el poder. El futuro de la ciudad portuaria les importa muy poco".

Ha puesto también de manifiesto la "incapacidad" de Arroyo para negociar. "La alcaldesa dijo que está iba a ser la legislatura del pacto y del consenso y que no iba a pactar con Vox. Han bastado cinco meses para comprobar cuánto vale su palabra. Llevamos semanas anunciando este acuerdo porque teníamos claro lo que iba a ocurrir", ha apostillado.

Asimismo, ha indicado que desde el PSOE "se vigilará muy de cerca la labor del nuevo Gobierno para garantizar que Cartagena siga siendo como el municipio solidario, igualitario, moderno e independiente que merecen los cartageneros".

"La alcaldesa asume que las políticas de la ultraderecha entren por primera vez en el Ayuntamiento de Cartagena", ha finalizado Torres.