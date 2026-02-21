Torres (PSRM): "López Miras fomenta la desigualdad entre los colegios con la implantación del modelo EGB"

Juan Andrés Torres, viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista - PSRM

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Andrés Torres, ha acusado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y al Gobierno regional del PP de "fomentar la desigualdad entre los colegios de la Región de Murcia con la implantación del denominado modelo EGB".

"Exigimos al Gobierno regional que explique por qué va a implantar el llamado modelo EGB sólo en 11 nuevos colegios de nuestra Región rechazando multitud de solicitudes. Un proceso que los sindicatos consideran opaco y que se está desarrollando sin diálogo real, sin transparencia y sin garantías suficientes para docentes, familias y alumnado", ha declarado el viceportavoz socialista.

En este sentido, Torres ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una interpelación en la Asamblea Regional "para que el consejero de Educación, Víctor Marín, dé explicaciones, en el pleno de control al Gobierno, sobre los motivos por los que su departamento sólo ha autorizado a 11 nuevos colegios de la Región de Murcia a impartir primero y segundo de la ESO el próximo curso escolar, rechazando multitud de solicitudes, y cuáles han sido los criterios objetivos en los que se ha basado esa decisión".

"No se puede transformar el sistema educativo de espaldas a los centros, ni se puede anunciar en la prensa lo que no se ha trabajado en el Consejo Escolar. Tampoco se puede pedir compromiso al profesorado mientras le ocultan en qué condiciones ejercerá su labor el próximo curso", ha aseverado el viceportavoz socialista.

"No vamos a consentir que el Gobierno de López Miras, que tiene colegios con amianto, escuelas sin climatizar y alumnos en barracones siga deteriorando la Educación pública en esta Región y fomentando la desigualdad entre el alumnado", ha añadido.

Por ello, anuncia que desde el PSRM, con su secretario general, Francisco Lucas, "seguiremos denunciando las consecuencias que tiene para la ciudadanía, en este caso para nuestros adolescentes, la irresponsabilidad y mala gestión de este Gobierno regional y seguiremos trabajando con todo nuestro empeño para que la gente de nuestra tierra tenga los servicios públicos de calidad que se merecen".