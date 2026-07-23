Un total de 370.000 euros para la puesta en marcha de la UCI del Hospital Comarcal del Noroeste

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Salud, ha autorizado al Servicio Murciano de Salud a adquirir, por valor de 370.000 euros, un sistema de monitorización centralizada para la nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz.

La normativa nacional establece que las UCI nivel 1 deben contar con sistemas de monitorización centralizada, como es el caso de la futura Unidad del hospital de Caravaca de la Cruz.

En concreto, estas unidades de cuidados críticos polivalentes cuentan con capacidad de monitorización continua multiparamétrica, un sistema centralizado de control y visualización de constantes, equipamiento médico integrado (respiradoresy bombas, entre otros) y personal facultativo especialista disponible las 24 del día los siete días de la semana.

Además, debe contar un sistema de información que permita el registro y la trazabilidad de datos y poder atender a pacientes postoperatorios de cirugía mayor, con insuficiencia respiratoria y con inestabilidad hemodinámica.

La nueva UCI, en la que el Gobierno regional está invirtiendo más de 2,5 millones de euros de fondos propios, dispondrá de ocho camas para pacientes adultos críticos o en situación de riesgo vital. Todos los boxes, incluidos aquellos de pacientes aislados, dispondrán de entrada de luz natural y de una decoración amable y humanizada enfocada a la recuperación de los pacientes ingresados.

La puesta en marcha de la UCI del Hospital Comarcal del Noroeste se enmarca en la estrategia de refuerzo de la atención especializada, con el fin dotar a la población de cuidados intensivos para evitar desplazamientos a otros hospitales.