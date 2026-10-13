Un total de 54 empresas y organizaciones de la Región participarán en la feria alimentaria SIAL París - CARM

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 54 empresas y organizaciones de la Región de Murcia participan en la feria internacional de la industria alimentaria SIAL París, que se celebrará a partir este domingo en la capital francesa y en la que podrán mostrar sus productos a cerca de 300.000 profesionales procedentes de 140 países.

El Gobierno regional y la Asociación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal) han presentado este martes la participación de las empresas murcianas en este encuentro, que reúne a profesionales del sector alimentario de distintos mercados internacionales, según ha informado el Gobierno regional.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha destacado que "SIAL París constituye un punto de encuentro internacional para las empresas de la industria alimentaria y una oportunidad para que las compañías de la Región puedan presentar sus productos, establecer contactos comerciales y conocer nuevas oportunidades de negocio".

Buendía ha asegurado que el Gobierno regional apoyará a las empresas en sus procesos de internacionalización, facilitando su participación en encuentros profesionales y poniendo a su disposición instrumentos de apoyo para favorecer su presencia en los mercados exteriores.

Por su parte, el presidente de AGRUPAL, Juan Antonio López Abadía ha destacado la importancia de SIAL París como escaparate internacional para la industria alimentaria regional: "La industria alimentaria de la Región de Murcia exporta productos por valor de 3.500 millones de euros, y estar presentes en una feria de referencia internacional como SIAL París nos permite dar visibilidad a la calidad de nuestros productos y acercarlos a nuevos mercados de todo el mundo".

La participación regional en SIAL se enmarca en las actuaciones de apoyo a la internacionalización empresarial y promoción exterior, impulsadas con la colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info).

Las empresas participantes representan distintos sectores de la industria alimentaria regional, entre ellos las conservas vegetales, aceitunas y encurtidos, frutas y hortalizas, productos congelados, frutos secos y snacks, especias y condimentos, productos del mar, confitería, ingredientes alimentarios, bebidas y productos cárnicos.

El consejero ha subrayado que la variedad de productos y empresas permite mostrar la diversidad de la industria alimentaria regional y facilitar el establecimiento de relaciones comerciales con profesionales de distintos mercados.

La edición de 2026 de SIAL París cuenta también con espacios dedicados a la innovación, las nuevas tendencias de consumo, la sostenibilidad, la tecnología y las nuevas soluciones para la industria alimentaria.

Buendía ha señalado que las ferias internacionales permiten a las empresas conocer las tendencias del mercado, analizar nuevos productos y formatos y mantener reuniones con profesionales de otros países.