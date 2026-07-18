Un total de más de 150 jóvenes encuentran un empleo a través del canal de WhatsApp 'Empleo Joven Lorca'

Presentación de los datos del canal de WhatsApp ‘Empleo Joven Lorca’ - AYUNAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El canal de WhatsApp 'Empleo Joven Lorca', puesto en marcha por la concejalía de Talento Joven del Ayuntamiento de Lorca en mayo de 2024, ha conseguido que más de 150 jóvenes hayan logrado incorporarse al mercado laboral a través de las ofertas difundidas a través de esta aplicación. Además, este servicio ha alcanzado los 1.000 seguidores, lo que la ha convertido en una de las principales herramientas municipales para acercar a los jóvenes lorquinos información útil sobre empleo, formación y orientación laboral, según han informado desde el Consistorio.

El concejal de Talento Joven, Antonio David Sánchez, ha señalado que se trata de una iniciativa que permite que los jóvenes reciban de forma gratuita y directa en su teléfono móvil información actualizada sobre ofertas de empleo, cursos de formación, becas, ayudas, oposiciones, programas de movilidad y otros recursos destinados a mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

Asimismo, el edil ha destacado que "alcanzar los mil seguidores y que más de 150 jóvenes hayan encontrado un trabajo supone un respaldo muy importante a un servicio que nació con el fin de facilitar el acceso de los jóvenes a toda la información relacionada con el empleo y la formación". Sánchez ha señalado que este sistema "se ha convertido en un canal de referencia para muchos lorquinos que buscan nuevas oportunidades profesionales y también en un recurso para el empleo muy importante, tanto para los jóvenes, como para las empresas".

El edil ha señalado que uno de los objetivo es que "ningún joven pierda una oferta de trabajo, una beca o un curso de formación por no haber recibido la información a tiempo".

Sánchez ha incidido en que "el éxito del canal no solo se mide por el número de seguidores, sino por los resultados que está ofreciendo, puesto que cada consulta atendida, cada orientación realizada y cada joven que consigue un empleo gracias a este servicio demuestran que estamos poniendo en marcha herramientas útiles que mejoran la empleabilidad y generan nuevas oportunidades para todos los jóvenes lorquinos".

Además, ha explicado que uno de los aspectos que mejor valoran los usuarios es la rapidez y cercanía del servicio, ya que la mayoría de las consultas recibidas se responden durante la misma jornada, ofreciendo un acompañamiento continuo que complementa la atención personalizada que presta el personal de la concejalía en el Centro Juvenil M13. Aun así, cabe destacar que el canal de WhatsApp no sustituye la atención presencial, sino que la refuerza, facilitando un contacto permanente con los jóvenes durante todo su proceso de orientación, formación e inserción laboral.

MÁS DE 1.000 OFERTAS DE EMPLEO

El concejal de Talento ha añadido que los datos correspondientes al año 2025 arrojan que se realizaron más de 1.200 publicaciones relacionadas con ofertas de empleo, acciones formativas y herramientas para la búsqueda activa de trabajo; además, se atendieron 1.472 consultas personalizadas y más de 150 jóvenes lograron incorporarse al mercado laboral gracias a las ofertas difundidas a través del canal.

Para unirse solo hay que enviar un mensaje de WhatsApp con el texto 'Quiero unirme al canal' al número 638 343 528, comenzando así a recibir diariamente información actualizada sobre empleo, formación y nuevas oportunidades laborales. El concejal ha extendido la invitación a los empresarios locales para que se unan y publiquen sus ofertas.

El servicio Empleo Joven Lorca está desarrollado por la concejalía de Talento Joven del Ayuntamiento de Lorca y cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Lorca, la Dirección General de Juventud de la Región de Murcia y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).