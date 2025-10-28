Un total de ocho personas heridas en el incendio de una nave en el polígono Saprelorca, en Lorca

LORCA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Un total de ocho personas han resultado heridas de diversa consideración en un incendio que se ha declarado en una nave industrial del polígono Saprelorca de Lorca, según informaron fuentes del 1-1-2.

Varias llamadas han alertado al Centro de Coordinación de Emergencias a las 11.16 horas. En ellas explicaban que el incendio se había producido en un grupo electrógeno ubicado en el interior y de que intentaban apagarlo con extintores sin éxito.

Al lugar han acudido bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, quienes pidieron asistencia sanitaria para personas que habían resultado afectadas por el humo y por crisis nerviosas. Así, se han movilizado ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca.

En este momento, se encuentran trabajando en la extinción cerca de 20 personas, entre bomberos del Consorcio de la Región de Murcia procedentes de los parques de Lorca, Alhama-Totana y Molina de Segura y personal de apoyo del CEIS y efectivos del Servicio de Emergencias y Protección Civil municipal.

Por su parte, los sanitarios han atendido a 8 personas, en concreto a dos mujeres, una 51 años, afectada por crisis de ansiedad e inhalación de humo y otra de 34 también afectada por el humo y 6 varones de 29, 32, 33, 54 y 58 años de edad, afectados por el humo. Todos han sido trasladados al hospital Rafael Méndez de Lorca.