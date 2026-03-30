Un total de seis DJ's animarán la fiesta de 'La Repanoche' en La Fica el día del Bando de la Huerta

Presentación de 'La Repanocha' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recinto de La Fica acogerá el próximo 7 de abril, de 11.00 a 21.00 horas, una nueva edición de 'La Repanocha', una de las principales citas dirigidas al público joven durante el Bando de la Huerta. El evento, que ha sido presentado por la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, ofrecerá una jornada completa de ocio con música durante todo el día, zona de comida y diferentes espacios habilitados para los asistentes.

La música será el eje central del evento, con la participación de seis DJ's , Pablo Maes, Jota Maro, José Gómez, DLPIN & Paul Martin, Little Nookie y Jota DJ, que se encargarán de animar el recinto con sesiones continuas a lo largo de todo el día, con una diversa programación pensada para todos los gustos, según han informado desde el Consistorio.

Además, 'La Repanocha' contará con una zona gastronómica equipada con dos food trucks que ofrecerán hamburguesas, patatas, nuggets y otras opciones de comida rápida. También se habilitará una barra con venta de agua y refrescos para los asistentes.

Como novedad y complemento a la experiencia, el evento dispondrá de un photocall en la entrada, donde los asistentes podrán hacerse fotografías y conservar un recuerdo de la jornada. Asimismo, el recinto estará dotado de una amplia infraestructura de servicios, con más de 200 aseos accesibles para el público.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN SANITARIA

El evento contará con un amplio dispositivo para garantizar el correcto desarrollo de la jornada. En el interior del recinto habrá 30 vigilantes de seguridad y 14 auxiliares, además de una presencia permanente de Policía Local, con dos furgones en las inmediaciones.

En el ámbito sanitario, se habilitará un hospital de campaña de Cruz Roja con dos médicos, cuatro enfermeros, nueve técnicos en emergencias sanitarias, dieciséis socorristas y cinco operadores de logística, formando un equipo de 36 profesionales preparado para ofrecer una atención rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

En conjunto, el dispositivo superará el centenar de personas. En la pasada edición, 'La Repanocha' congregó a lo largo del día a cerca de 35.000 jóvenes.