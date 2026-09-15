Transportes autoriza a licitar por 109,5 millones las 134 pantallas acústicas y ambientales del AVE Murcia-Lorca

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif Alta Velocidad, por 109,5 millones de euros (IVA no incluido) el despliegue de 134 pantallas de integración acústica y ambiental en el tramo Murcia-Lorca de la nueva Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería.

La actuación contempla la instalación de 134 pantallas de distintos tipos que, en conjunto, sumarán 34,6 kilómetros, equivalentes al 57% de los aproximadamente 60 kilómetros que comprende el tramo Murcia-Lorca.

Las pantallas se instalarán en los puntos determinados por los estudios acústicos realizados para el proyecto. En concreto, entre Nonduermas y Sangonera se colocarán 30 pantallas que suman 9,7 kilómetros; entre Sangonera y Totana, 54 pantallas que alcanzan los 11 kilómetros; en el tramo Totana-Totana se instalarán 12 pantallas, con una longitud conjunta de 2,2 kilómetros; entre Totana y Lorca se desplegarán otras 35 pantallas a lo largo de 11,6 kilómetros; y en la integración ferroviaria de Lorca se instalarán tres pantallas que suman 192 metros.

En cada emplazamiento se instalará la solución de integración más adecuada en función de los estudios acústicos, entre cuatro tipos de estructuras: de hormigón absorbente, metálicas, transparentes de metacrilato o mixtas, que combinan distintos materiales.

La actuación se enmarca en el desarrollo de la nueva Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, de unos 200 kilómetros de longitud y considerada por el Ministerio de Transportes como un eje estratégico del Corredor Mediterráneo.

De forma paralela, Adif trabaja en distintas actuaciones vinculadas al desarrollo de esta infraestructura. En el tramo Murcia-Lorca continúa la obra de electrificación, incluida la subestación de Totana y sus centros de autotransformación, así como el tendido de catenaria.

Asimismo, recientemente se ha adjudicado la electrificación del tramo Lorca-Almería y están adjudicados o licitados los contratos para el montaje de vía de toda la línea.

Adif también tiene adjudicado el despliegue de los sistemas de comunicaciones ferroviarias GSM-R y de señalización ERTMS, mientras que la plataforma de la línea se encuentra finalizada o en construcción en su conjunto y continúa la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

La actuación autorizada para las pantallas podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, según el Ministerio, contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el desarrollo de infraestructuras sostenibles, la sostenibilidad, el crecimiento económico y el acceso a transportes sostenibles.