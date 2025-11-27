Transportes moviliza 9,6 millones de euros en contratos de suministros para el montaje de vía LAV Murcia-Almería - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado y adjudicado, a través de Adif AV y por un importe global de 9,6 millones de euros (IVA incluido), nuevos contratos de suministros para los próximos trabajos de montaje de vías de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería (de 200 kilómetros) en los tramos Lorca-Vera y Vera-Almería, según han informado fuentes del Ministerio en una nota de prensa.

Así, se ha adjudicado por 5,3 millones de euros el suministro de desvíos de última tecnología, necesarios para montar la vía en el trazado de 68 kilómetros entre Vera y Almería. Los desvíos son aparatos de gran envergadura y complejidad técnica que permiten a los trenes pasar de una vía a otra.

Además, también se ha licitado por otros 4,3 millones de euros el primero de los contratos relacionados con el montaje de vía del tramo de 61,5 kilómetros Lorca-Vera, el relativo al suministro de aparatos de dilatación de vía, que preservan el carril de las tensiones generadas por variaciones térmicas.

MONTAJE DE VÍA ACTIVADO EN TODA LA LÍNEA

De esta forma, en la actualidad, el Ministerio ya tiene activados contratos para abordar los trabajos de montaje de vía en todo el trazado de la LAV.

En el tramo Murcia-Lorca ya están en marcha los trabajos de montaje, mientras que en el de Lorca-Vera, se inicia ahora la contratación de materiales mientras ultima la licitación de los trabajos y en el de Vera-Almería, recientemente se contrataron las obras de instalación de vías y ya está contratado el suministro de traviesas, carril y desvíos.

DESARROLLO DE LA LAV MURCIA-ALMERÍA

Transportes, a través de los trabajos de Adif, continúa avanzando en próximas fases de desarrollo de la LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, trabajando de forma simultánea en distintos puntos y ámbitos de la línea.

Así, mientras completa la construcción de su plataforma (toda ella finalizada o en construcción) y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas, se progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la licitación de la del tramo Lorca-Almería (de 140km).

Además, ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (GSM-R) y señalización (ERTMS).

FINANCIACIÓN EUROPEA

Esta actuación contribuye a los ODS número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y de empleo) y podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).