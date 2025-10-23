El tranvibús llegará hasta la Plaza Circular conectándola con el Campus de Ciencias de la Salud en 26 minutos - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea T1 de tranvibús que conectará el centro urbano con El Palmar prolongará su recorrido hasta la Plaza Circular, según ha anunciado el alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, en la celebración del Consejo Social de la Ciudad, donde se ha presentado a la sociedad civil el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), la ampliación del tranvía y el nuevo modelo de transporte.

El tranvibús es un vehículo eléctrico articulado de 18 metros y capacidad para 120 personas que permitirá conectar la plaza Circular con la pedanía de El Palmar, el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud. La duración total del trayecto es de 26 minutos, 18 desde Alameda de Colón hasta El Palmar.

La incorporación de estos siete tranvibuses "representa un paso significativo en la modernización del transporte público y anticipa la renovación de la flota que traerá el nuevo modelo", han explicado, fuentes municipales en una nota de prensa.

Su prolongación hasta la Circular facilitará el trasbordo con el tranvía y la llegada hasta el Campus de Espinardo. Esta extensión se mantendrá operativa hasta la ejecución de la ampliación del tranvía hasta el Barrio del Carmen cuyo anteproyecto ya ha sido encargado, y que permitirá que el trasbordo se realice en Alameda de Colón o la estación intermodal del Carmen.

BARRIOS Y PEDANÍAS SALUDABLES

Una de las principales novedades es la puesta en marcha de un nuevo modelo de barrios y pedanías saludables, una propuesta que busca sacar el tráfico de paso de las calles interiores de los distintos barrios y pedanías y derivarlo a las vías exteriores, para ganar espacio peatonal, vegetación y calidad de vida, mientras que el perímetro exterior contará con vías de mayor capacidad, zonas de aparcamiento y espacios intermodales que permitan acceder a los distintos modos de transporte.

Se trata de un modelo que se aplicará de forma progresiva en los distintos núcleos de población, lo que vendrá acompañado de una red de vías prioritarias, integrada por aquellas arterias que sirven para conectar los distintos barrios y pedanías.

Estas vías, entre las que se encuentran avenidas como Miguel Induráin, serán señalizadas y gozarán de prioridad semafórica y otras soluciones tecnológicas que permitan una mayor fluidez del tráfico y agilidad en los desplazamientos evitando internarse en el centro de barrios y pedanías.

NOVEDADES DEL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE

Desglosó Muñoz las principales novedades recogidas en el nuevo modelo de transporte que traerá consigo una flota renovada y sostenible de altas prestaciones, y mejores frecuencias y horarios.

Ello permitirá que las últimas expediciones salgan más tarde, también volverán los autobuses nocturnos, y habrá un refuerzo del servicio los fines de semanas y los meses de verano. El servicio nocturno tendrá horarios coordinados, lo que permitirá realizar trasbordos.

Junto a ello, se amplía la cobertura territorial del servicio, llegando hasta lugares como Montevida, Barqueros, Torre Guil o la avenida Pintor Pedro Cano en El Palmar.

Otra de las novedades es la incorporación de 8 líneas transversales que conectarán las distintas pedanías sin necesidad de pasar por el centro de Murcia mientras que la unificación tarifaria que acabará con las diferencias existentes entre ciudad y pedanías.

TRES EJES ESTRATÉGICOS

El concejal de Movilidad, ha presentado el PMUS como "una oportunidad de reequilibrar el municipio y coser sus fracturas históricas, lo que traduce en una mejor vertebración y calidad de vida, al tiempo que permite ofrecer a los murcianos alternativas en sus desplazamientos, a través de un sistema multimodal y flexible con una firme apuesta por el transporte público".

Se articula este PMUS través de 3 ejes estratégicos, 9 líneas de actuación y 64 acciones propuestas, que han sido presentadas esta mañana a la sociedad civil.

El primero de los ejes es el referido al urbanismo como el motor de la movilidad, permitiendo ampliar el centro hacia el sur y recuperar la centralidad del Segura, lo que viene a consolidar la senda iniciada con 'Murcia Río' o 'Conexión Sur' y que se reforzará con la ampliación del tranvía, la puesta en marcha del tranvibús o la nueva estación subterránea de autobuses, han indicado.

También se crearán tres grandes ejes peatonales 'Acequia Nueva', 'Arrixaca' y 'Zoco Viejo', que buscan recuperar ejes históricos y mejorar la conexión peatonal de la ciudad de este a oeste.

Esta extensión de la centralidad al sur, se verá reforzada con la creación de nuevos accesos a la estación desde Ronda Sur a través de las avenidas Miguel Ángel Blanco y General Ortín y en los avances del bulevar y la plaza central que ocupaban las vías.

Asimismo, en el margen de este nuevo centro se crearán grandes aparcamientos de bordé que faciliten la llegada desde las distintas pedanías y municipios, dándoles una alternativa para su vehículo y que estarán situados en la Plaza Circular, Infante Juan Manuel, Malecón y la zona sur.

UNA RED VIARIA EQUILIBRADA Y COHERENTE

Este PMUS señala la necesidad de una red "equilibrada y coherente" de nuevas infrestructuras que deberán ser acometidas por las distintas Administraciones, entre las que se encuentran la construcción de un túnel en la Circular, la creación desde nuevos accesos desde Ronda Sur, la finalización de las costeras, la ejecución del Arco Norte o la mejora de los accesos desde Ronda Oeste.

METODOLOGÍA Y SOPORTE TÉCNICO DEL NUEVO PMUS

El nuevo PMUS define las líneas estratégicas de la movilidad en el municipio, priorizando una vertebración eficiente de los barrios y pedanías, y la promoción de un sistema de transporte "más accesible y sostenible" en el horizonte temporal 2025-2032.

Este documento ha sido elaborado por la consultora internacional Aimsun en colaboración de la Universidad de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT).

El responsable técnico de la consultara, Oliver Capon ha explicao en videoconferencia desde Nueva Yor, que "no se ha buscado replicar lo realizado en otras ciudades, sino dar respuesta a las características y necesidades específicas de Murcia y los murcianos". Para ello se han realizado casi 6.000 encuestas y se han utilizado datos de la telefonía móvil y aforos para analizar y modelizar flujos de tráfico, tiempos de viaje o el reparto modal, siendo esta información fundamental en la redacción.

El Grupo de Investigación AirQuality de la UMU ha analizado los efectos de las intervenciones de la movilidad en la calidad del aire y las medidas para reducir la contaminación, mientras que el Laboratorio de Movilidad Urbana de la UPCT ha realizado el diagnóstico integrado y el planteamiento estratégico.

EL CONSEJO SOCIAL ES EL MÁXIMO ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO

El Consejo Social de la Ciudad es el máximo órgano de participación ciudadana de carácter consultivo, y está integrado por representantes de las universidades, colegios profesionales, asociaciones vecinales, organizaciones empresariales y de comerciantes, el tercer sector y el conjunto del tejido asociativo del municipio.

Este órgano ha sido clave en el desarrollo de los principales proyectos de transformación urbana del municipio, como Alfonso X, Murcia Río, Fortalezas del Rey Lobo, Conexión Sur o Murcia 1200, abordando ahora uno de los ejes más determinantes para el futuro de la ciudad: la movilidad.