Trasladan al hospital a un conductor herido grave en un choque entre dos vehículos en Murcia

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Servicios de emergencia han tenido que rescatar, asistir y trasladar al hospital a un hombre de 48 años que ha resultado herido de gravedad al colisionar el vehículo que conducía con otro en Sangonera la Verde, en Murcia, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varios avisos sobre el accidente a partir de las 1.48 horas. Los llamantes han señalado que habían chocado dos turismos en la Avenida de los Regajos, muy cerca del Polígono Industrial Oeste, y que uno de los conductores estaba herido y atrapado en el interior del coche.

Al lugar se han movilizado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, patrullas de la Policía Local y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

El herido, tras ser estabilizado por los sanitarios, ha sido excarcelado por los bomberos y trasladado en la UME al hospital Reina Sofía de Murcia.