El tribunal desestima los recursos contra la licitación del nuevo modelo de transporte de Murcia

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MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha desestimado los dos recursos presentados contra la licitación del nuevo modelo de transporte y ha levantado la suspensión del procedimiento, permitiendo al Ayuntamiento avanzar hacia la adjudicación de un contrato de 731,5 millones de euros.

El Consistorio ha anunciado que retomará de inmediato la tramitación y este lunes, 16 de noviembre, la Mesa de Contratación comenzará a estudiar las dos ofertas presentadas.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha destacado que "llevamos mucho tiempo trabajando para que Murcia tenga el transporte público que necesita y hemos defendido este modelo durante toda su tramitación. Ahora que el Tribunal ha levantado la suspensión, vamos a seguir avanzando para que esta transformación sea una realidad cuanto antes".

EL TRIBUNAL AVALA LOS PLIEGOS

El Ayuntamiento ha explicado que el TACRC ha rechazado las alegaciones que cuestionaban la suficiencia del presupuesto, los cálculos de los costes de personal y la viabilidad económica del contrato. Además, respalda la decisión municipal de licitar el transporte público mediante un contrato de servicios y confirma la legalidad de su duración inicial de diez años, vinculada a las inversiones necesarias para renovar los autobuses, disponer de las instalaciones y garantizar el funcionamiento del servicio.

Las resoluciones también rechazan las impugnaciones contra distintas condiciones incluidas en los pliegos para garantizar el control económico, la calidad del transporte y la estabilidad laboral.

Muñoz ha señalado que estas resoluciones "son también un reconocimiento a la profesionalidad de los técnicos municipales, que han diseñado el modelo y preparado los pliegos de un contrato complejo y sin precedentes en el Ayuntamiento".

LA MESA DE CONTRATACIÓN ESTUDIARÁ ESTE LUNES LAS OFERTAS

Las ofertas presentadas comenzarán a examinarse este mismo lunes de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos, que recogen criterios como las características de la flota, la eficiencia energética, los criterios de calidad, la organización del servicio o las condiciones económicas.

Una vez estudiadas las propuestas, el Ayuntamiento podrá adjudicar y firmar el contrato, que contempla un período de transición para preparar la entrada en funcionamiento de la nueva red.

NUEVO MODELO DE TRANSPORTE

El nuevo modelo triplicará los recursos municipales destinados al transporte público y reorganizará toda la red. Asimismo, mejorará recorridos, frecuencias, horarios y conexiones para comunicar mejor los barrios y pedanías.

La nueva red contará con 50 líneas diurnas y 9 nocturnas, más de 1.540 expediciones diarias y una flota mínima de 160 vehículos. Incorpora también siete líneas transversales, que permitirán conectar pedanías sin tener que pasar por el centro de la ciudad.

También se recuperará el transporte nocturno durante los fines de semana y vísperas de festivos, con nueve líneas que darán cobertura al 90 % de la población municipal.

El nuevo modelo contempla, además, la renovación progresiva de la flota.

Durante el último año se ha puesto en marcha el tranvibús, se han incorporado vehículos eléctricos, se han reforzado las líneas con mayor demanda y reordenado las urbanas. En las próximas semanas se llevará una cabo una medida similar en las líneas de pedanías. Además en colaboración con la CARM se pondrá en marcha refuerzos de las líneas 36 y 44 que conectará el casco urbano y numerosas pedanías con Alcantarilla y Santomera antes de final de año.

Se suma a ello la finalización del proyecto de ampliación del tranvía, que ya ha sido remitido al Estado y la Comunidad Autónoma para su estudio y la firma de los convenios de cofinanciación.