La UCAM acompaña a León XIV en la histórica vigilia de jóvenes de Madrid

Más de 200 peregrinos de la UCAM entre estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y familiares han participado esta noche en la vigilia de jóvenes con el Papa León XIV en la Plaza de Lima - UCAM

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 peregrinos de la UCAM entre estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y familiares han participado esta noche en la vigilia de jóvenes con el Papa León XIV en la Plaza de Lima, uno de los actos centrales de su visita a Madrid.

Durante su recorrido hacia la Vigilia, el Santo Padre, a su paso por la zona donde se encontraba la expedición de la UCAM, ha bendecido a una de las nietas de la presidenta de la Universidad -un bebé de pocos meses- en uno de los momentos más emotivos para los peregrinos.

El grupo de la Universidad Católica llegaba a este encuentro después de vivir ayer, en el Campus de la UCAM en Torrejón de Ardoz, la Vigilia Internacional de Oración por la Paz, una celebración que reunió a la comunidad universitaria y a fieles de la ciudad como preparación espiritual para este fin de semana junto al Santo Padre.

Durante la jornada, los peregrinos se han desplazado desde Torrejón hasta el entorno de la Plaza de Lima (Madrid) para incorporarse al encuentro festivo con miles de jóvenes.

La delegación de la UCAM ha seguido las palabras del Papa, que ha invitado a los jóvenes a "compartid vuestro camino espiritual dando testimonio con coherencia de vida". La noche deja imágenes de oración, convivencia y sentimiento de familia entre los peregrinos de la Universidad Católica, que lo han vivido desde la fe, la escucha y la comunión al Santo Padre.