La UCAM, destacada a nivel internacional en ciencias del deporte y biotecnología

MURCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha visto de nuevo reconocida su firme apuesta por el campo de la salud en la última edición del ranking 'THE WUR by Subject: Life Sciences & Clinical and Health,' uno de los más relevantes a nivel internacional, junto con el ranking de Shanghai y el QS WUR, informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Esta clasificación de Times Higher Education enumera las mejores universidades del mundo evaluando aspectos como docencia, investigación, transferencia de conocimientos, citas y perspectiva internacional, y ha reconocido a la UCAM por primera vez en la categoría de ciencias (Life Sciences) (501-600), destacando especialmente sus resultados en ciencias del deporte y biotecnología.

En el área de Life Sciences la Católica de Murcia se sitúa en segunda posición a nivel nacional (40 universidades españolas) en captación de fondos procedentes de la industria para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación que fomenten el crecimiento del tejido empresarial, mejorando la relación universidad-empresa.

Asimismo, la UCAM también se posiciona a la cabeza en la Región en los datos recogidos por el ranking en cuanto a investigación y citas.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

Además, THE WUR vuelve a seleccionar a la Universidad Católica de Murcia en la categoría de Clinical and Health (601+) poniendo en valor las titulaciones relacionadas con ciencias de la salud. Así, la UCAM destaca de nuevo también en esta categoría en el área de ingresos procedentes de la industria y en investigación, a lo que suma la primera posición regional en perspectiva internacional.

La institución cuenta con miles de estudiantes extranjeros que se forman cada curso en sus campus y posee numerosas sedes internacionales, lo que la convierten en un polo de atracción de alumnos e investigadores de los cinco continentes. Asimismo, posee una amplia oferta formativa de títulos de grado y postgrado íntegramente en inglés, lo que facilita la llegada de estos alumnos.