UCAM HiTech forma a CEOs de 30 startups científicas en la II Edición de HiTech CEO Academy

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iniciativas que desarrollan simulaciones cuánticas para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, máquinas que transforman el sargazo en recursos reutilizables, un inyectable revolucionario para tratar la sepsis, polvos que encapsulan los beneficios de la dieta mediterránea o revalorización de subproductos vegetales para su uso en la industria cosmética y farmacéutica, son algunas de las iniciativas de startups cuyos CEOs se formarán en esta edición de HiTech CEO Academy.

Este programa formativo diseñado por UCAM HiTech con el apoyo de Santander Universidades, se ha inaugurado esta tarde, teniendo como objetivo dotar a los CEOs de las habilidades necesarias para liderar startups de base científica y tecnológica en áreas como inversión, finanzas, desarrollo corporativo, comunicación, aspectos legales y propiedad intelectual.

A lo largo de seis semanas, hasta el 16 de noviembre, los participantes recibirán formación continua tanto presencial como online. El programa incluye dos bloques presenciales en las instalaciones de UCAM HiTech, el hub de innovación y aceleración empresarial de la Universidad Católica, (perteneciente a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología de Fundación Incyde), así como masterclasses online impartidas por expertos de referencia en el sector empresarial y tecnológico.

En esta edición, cerca del 90 por ciento de las startups participantes proceden de fuera de la Región de Murcia, con una notable representación de empresas de la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Andalucía. Esto refleja el alcance nacional del programa y su capacidad para atraer talento emprendedor de todo el país.

Juan Manuel Nuñez, director de Banca Institucional de Banco Santander en la Región de Murcia; Rosa Sánchez, responsable de startups Levante de Banco Santander, y Carlos Caballero, director de UCAM HiTech, han participado en el acto inaugural de esta formación. Además, ha contado con la presencia de reconocidos líderes del ecosistema empresarial e innovador, quienes abordaron temáticas centradas en la comunicación, la inversión, el emprendimiento científico o el tech transfer.

APRENDIZAJE DE LA MANO DE REFERENTES EN EMPRENDIMIENTO CIENTÍFICO

Apostando por el emprendimiento científico, HiTech CEO Academy ha sumado a figuras clave del sector en su programa, como José María Lagarón (Head of the Joint Unit CSIC-UJI in Polymer Technology and Nanotechnology), Coco Newton (investigadora en King's College de Cambridge), Julio Sánchez Mariñas (Innovation Director CINFA), y Natalia Rodríguez (fundadora y CEO de Saturno Labs y Premio Nacional de Innovación 2023), entre otros.

El programa se imparte a través de sesiones online y masterclasses flexibles, que permiten una interacción cercana entre los participantes y los expertos. Las sesiones Q&A (preguntas y respuestas) brindan una valiosa oportunidad para que los asistentes resuelvan sus dudas directamente con expertos en emprendimiento científico y tech transfer.

EL BROCHE FINAL: CONCURSO DE PITCHES Y PREMIO DE 6.000 EUROS

En la clausura del programa de formación se celebrará un concurso de pitches entre startups que contará con un premio de 6.000 euros para la más destacada. Además contará con la presencia de Daniel Oliver (Director de Capital Cell), Isabel Portero (Founder&CEO Biohope), Francisco Muñoz (Senior Research Scientist at AstraZeneca).

HiTech CEO Academy es una de las iniciativas clave dentro de la oferta de valor que la Universidad Católica de Murcia ofrece a investigadores. Junto con los Bootcamps de UCAM HiTech, diseñados para acelerar startups en sectores como la salud, alimentación y deporte, brindando una oportunidad única para escalar proyectos y atraer inversión.