La UCAM y Never Surrender aúnan fuerzas para ayudar a pacientes oncológicos de la Región de Murcia

Foto de familia durante el acto de firma del convenio de colaboración entre la UCAM y la Fundación Never Surrender - UCAM

MURCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y la Fundación Never Surrender han suscrito un convenio de colaboración para la puesta en marcha de una cátedra que trabajará para fomentar la investigación traslacional y el tratamiento centrado en el ejercicio físico de fuerza y la salud en pacientes oncológicos.

El acuerdo ha sido firmado por la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y el presidente de la Fundación Never Surrender, Alberto González-Costea, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Con esta firma, ambas instituciones "refuerzan su compromiso con la salud, la ciencia y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por cáncer".

En el acto también han estado presentes investigadores y otros miembros de ambas instituciones, entre ellos, personal sanitario y familiares de Vladimir Salazar, fundador de Never Surrender, fallecido hace tres años.

La nueva cátedra tendrá su sede en el Campus de la Universidad Católica de Murcia y estará codirigida por los doctores Lourdes Meroño García, decana de la Facultad de Deporte de la UCAM, y Alberto González-Costea, presidente de Never Surrender.

Su estructura contará con una comisión médica, un comité científico y un equipo de especialistas en deporte, medicina y ciencias de la salud.

La puesta en marcha de esta iniciativa tiene por objetivo potenciar la colaboración entre ambas instituciones, que "comparten los mismos valores en el desarrollo de la investigación para potenciar la actividad de generación, asimilación y transferencia de conocimientos para la mejora de la calidad de vida de pacientes con cáncer".

La Cátedra posibilitará crear y estandarizar protocolos a nivel de diseño, programas concretos, intervenciones y evaluaciones de cara a la realización de ejercicio de fuerza por parte de los pacientes oncológicos presentes en Never Surrender.

Meroño ha señalado que todo ello permitirá "verdaderamente tener datos científicos, evidencia y publicaciones que nos permitan dar a conocer qué puede ser más efectivo o funcionar mejor, sin perder de vista el verdadero protagonista, que siempre va a ser la condición física del paciente y su mejora de la salud".

Por su parte, González-Costea ha hecho hincapié en que este acuerdo repercutirá en los más de 1000 pacientes oncológicos que forman parte de la Fundación Never Surrender, que está presente con 14 centros en 10 municipios de la Región de Murcia.

Estos pacientes "ya se están beneficiando de la realización de ejercicio de fuerza con la metodología de Never Surrender --avalada por la Sociedad Española de Oncología Médica SEOM--, prescrito por los oncólogos y delegado en graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte".

Según ha precisado el doctor, "ahora llegaremos a más personas, con el fin de seguir ayudando a cada paciente oncológico de la Región".

FORMACIÓN

La nueva Cátedra de la UCAM avala la formación que ya venía promoviendo, desde hace cuatro años, la Fundación Never Surrender con el título de 'Experto en valoración y prescripción de ejercicio físico en pacientes oncológicos'.

Esta formación está avalada por la Sociedad Española de Oncología Médica, Sociedad Española de Medicina Deportiva SEMED, Sociedad Española de Medicina Interna SEMI y Consejo General COLEF, y con apoyo de la Fundación para Formación e Investigación Sanitaria FFIS y la Consejería de Salud.

Bajo un enfoque interdisciplinar, cuenta con más de 15 expertos de prestigio en áreas como oncología, ciencias del deporte, fisioterapia, nutrición y psicología, asegurando una formación integral.

Está dirigido a graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y a través de sus cinco módulos, el estudiante aprende a valorar y prescribir ejercicio físico adaptado a las necesidades específicas de pacientes oncológicos, basándose en evidencia científica y metodologías avanzadas.