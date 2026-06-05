La UCAM se sitúa entre las diez mejores universidades de España para estudiar ADE, según el Ranking CYD

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MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grado en Dirección y Administración de Empresas (ADE) de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) se ha posicionado en el 'top 10' nacional de la edición del Ranking CYD de 2026, que analiza indicadores de enseñanza, investigación, internacionalización e inserción laboral.

En concreto, la institución docente ocupa la décima posición de esta clasificación --empatada a puntos con la novena-- que elabora anualmente la Fundación Conocimiento y Desarrollo, según ha informado la UCAM.

Para ello, el informe evalúa variables relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, orientación internacional, inserción laboral y contribución al desarrollo regional.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la UCAM, Gonzalo Wandosell, ha subrayado que "es un reconocimiento al trabajo en equipo que realiza toda nuestra comunidad universitaria y refleja el esfuerzo diario por ofrecer una formación de calidad, adaptada a las necesidades del entorno empresarial".

Este reconocimiento se suma a los resultados obtenidos de forma global por la UCAM en el informe de la Fundación CYD, que la destaca con 13 indicadores de alto rendimiento en áreas como investigación, internacionalización, transferencia de conocimiento e inserción laboral.