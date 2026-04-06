UGT apunta que los datos de desempleo en marzo en la Región "no se recordaban desde 2008"

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha valorado de manera positiva los datos del paro del pasado mes de marzo que, han señalado, "sitúan el desempleo en cifras que no se recordaban desde el año 2008 en nuestra Región".

Desde el sindicato han destacado que la economía "continúa creciendo, sube el empleo en todos los sectores y las empresas continúan aumentando sus márgenes económicos y ventas, a pesar de la incertidumbre que se nos acerca por los conflictos bélicos y la crisis del petróleo que nos afecta directa e indirectamente".

Así, han señalado "un buen comportamiento de la negociación colectiva en general, salvo en aquellos sectores cuyos convenios siguen atrancados (sanidad privada, con más de 15 años sin renovar; agrícola, forestal y pecuario, que abarca a más de 20.000 personas en nuestra región), entre otros", según han informado desde el sindicato.

En cuanto a afiliación, en los últimos 12 meses hay 20.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social, "un dato sin duda positivo", han indicado.

Ante ello, desde UGT han afirmado que "no podemos cerrar los ojos a que nuestra región está en el furgón de cola de los sueldos, con índices de pobreza salarial y familiar muy superior a la media, lo que choca con ese "optimismo" que arrojan las cifras económicas regionales".

En este sentido, han apuntado que, según la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, "nuestra región tiene al 32,5% de su población en riesgo de pobreza y exclusión social, dados los bajos ingresos por trabajo, pensiones y/o prestaciones y subsidios, lo que evidencia que los datos generales no se centran en aquellas personas que peor lo están pasando".

Asimismo, han indicado que "la vivienda se ha convertido en el bien para el que una familia destina más recursos, y con los precios de venta y alquiler disparados, el optimismo no existe".

Por otra parte, han aseverado que "la siniestralidad laboral está disparada en nuestro país y en nuestra región, que sólo el año pasado lamentó 37 muertos en accidente de trabajo, datos sin duda insoportables. En el año 2025 hubo más de 21.000 accidentes que causaron bajas médicas".

Por ello, este próximo 28 de abril, día de la Seguridad y Salud Laboral, exigirán "más control, más medios para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que las empresas se apliquen de verdad en reducir la siniestralidad, y que destinen sus beneficios a compensar a sus trabajadores con mejores medios técnicos, mayor reconocimiento a su trabajo y mejores sueldos".

Desde UGT animan a la sociedad a sumarse a los actos con motivo del 28 de abril y también del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, "porque no se puede aceptar que unos pocos saquen beneficios cada vez mayores y que los trabajadores y sus familias se queden atrás, dejándose su vida, su salud en el trabajo". "No es aceptable que la pobreza salarial se tome como un mal menor, no debemos consentir que existan personas pobres aún teniendo un empleo, que sería la vía para dignificar sus vidas y las de su familia", han concluido.