UGT destaca el aumento "moderado" del IPC de noviembre en la Región de Murcia, pese al repunte mensual

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT considera que los datos del IPC del mes de noviembre reflejan "que la inflación se mantiene en la Región de Murcia en cotas moderadas, a pesar del repunte que experimenta este mes".

Asimismo, han destacado que la inflación subyacente, que excluye precios energéticos y alimentos no elaborados, "también repunta y esta referencia es la más reveladora respecto a la persistencia de las tensiones inflacionistas en la economía murciana", según han informado fuentes del sindicato en una nota de prensa.

En el escenario actual, UGT reclama una distribución "más justa de la riqueza que estamos generando como país, puesto que las empresas siguen encadenando beneficios récord en los últimos años mientras que los salarios, para una parte muy importante de la población trabajadora, se mantienen estancados o suben en menor medida que la inflación".

Además, han indicado que el crecimiento que está experimentando el precio de la vivienda "es un factor que no se tiene en cuenta en el cálculo de la inflación, pero tiene una repercusión evidente en el retroceso del poder adquisitivo de las personas trabajadoras". "Por ello, a pesar de que los salarios pactados en convenio suben una media del 3,5% en España y del 2,73% en la Región, es decir, por encima de la inflación, una buena parte de las personas trabajadoras se están viendo empobrecidas, especialmente aquellas que ni están protegidas por un convenio vigente", han añadido.

UGT considera "imprescindible" retomar la negociación de un nuevo AENC "que debe estar a la altura de la buena situación de la economía, apostando por políticas salariales que permitan ampliar la renta disponible de las personas trabajadoras" ya que consideran que esto "ayudaría a reactivar una negociación colectiva que, en nuestra Región, continúa bloqueada en muchos sectores, precisamente por la negativa patronal a actualizar con justicia los salarios y las condiciones de trabajo".

Desde el sindicatos han apuntado que para los trabajadores más vulnerables, la referencia del Salario Mínimo Interprofesional tiene que actuar "como un factor de impulso salarial, por que estamos reclamando que alcance en 2026 los 1.273 euros mensuales, en consonancia con las obligaciones asumidas por nuestro país con la rúbrica de la Carta Social Europea Revisada, que establece que el salario mínimo debería situarse en el 60% del salario medio".

Por último, destacan que el dato de inflación de este mes permitirá revalorizar cerca de 270.000 pensiones en la Región de Murcia, "una garantía fundamental para que la población pensionista mantenga su poder adquisitivo que es posible gracias a la reforma acordada por Gobierno y Sindicatos en 2021", han concluido.