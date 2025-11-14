UGT reclama un impulso europeo decidido a la política de vivienda

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado públicamente, tras conocer los datos del IPC, que "las subidas salariales, en no pocos casos, se están viendo neutralizadas por el incremento de los precios de la vivienda".

Con motivo de la celebración del Foro Europeo de la Vivienda, ha aprovechado para reclamar "un impulso europeo decidido a la política de vivienda, la aplicación de la legislación que limita los precios máximos en zonas tensionadas en la Comunidad, la ampliación urgente del parque público de vivienda a precios asequibles y medidas para frenar la especulación con este bien esencial".

A la vista de estos datos, UGT destaca que la Región de Murcia "registra la tasa interanual de inflación más baja del país (2,2%) y se distancia de la tendencia general que siguen los precios a nivel estatal, donde suben una décima, hasta situarse en el 3,2%".

No obstante, considera que "la inflación, aunque se mantiene moderada en la Región, no puede darse por controlada en el contexto actual, ya que sigue por encima del límite recomendado por el BCE (2%) y se encuentra expuesta a la volatilidad de los precios de la energía, especialmente de la electricidad, gas y otros combustibles, que han crecido un 14,8% en el último año en la Región".

UGT valora que el impacto de una inflación creciente en los salarios "es altamente negativo, ya que merma el poder adquisitivo de las familias y frena su consumo y con ello, la actividad de las empresas".

Los salarios pactados en convenio "crecieron en la Región un 2,69% hasta octubre, con lo que ha habido un ligero incremento de los salarios reales. Sin embargo, este incremento no llega a todas las personas trabajadoras, ni a las casi 200.000 que continúan padeciendo el bloqueo patronal de la negociación colectiva sectorial, como es el caso de las personas ocupadas en el sector agrícola, la sanidad privada o el transporte de mercancías por carretera".

En este sentido, "es importante también generalizar en los convenios las cláusulas de revisión salarial para proteger las subidas pactadas de posibles incrementos de la inflación y entrar a regular los mecanismos de compensación y absorción del SMI para que su actualización no se vea desactivada por estos mecanismos".