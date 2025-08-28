Últimos días para solicitar las subvenciones del Ayuntamiento de Cartagena al comercio del casco histórico

La alcaldesa durante las actividades en comercios por el Día de los Cascos Históricos - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Los comercios del casco histórico de Cartagena tienen hasta el próximo 1 de septiembre para solicitar las subvenciones dispuestas por el Ayuntamiento a través del Plan de Apoyo a la Actividad Comercial (PACC), según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El PACC, que cuenta con una dotación global de 130.000 euros, es una línea de subvenciones destinada a promover la actividad económica y fomentar el emprendimiento y la puesta en marcha de actividades comerciales, empresariales, artísticas y museísticas en el casco histórico.

Pueden acogerse la personas físicas, las personas jurídicas y las comunidades de bienes que hayan iniciado su actividad en locales comerciales a nivel rasante del suelo.

El inicio de la actividad, su modificación o el cambio de titularidad estará determinado por la fecha de presentación en el Registro General del Ayuntamiento de la declaración responsable o comunicación de inicio de actividad, modificación de actividad o cambio de titular, o a la fecha de concesión de la correspondiente licencia de actividad.

Las nuevas actividades habrán de estar incluidas en los CNAE y/o epígrafes del IAE que se relacionan en las Bases reguladoras, y ubicadas en el perímetro formado por las calles Real, Licenciado Cascales, Plaza de España, Carlos III, Tierno Galván, Muralla de Tierra, Plaza de la Universidad, Capitanes Ripoll, Plaza Puertas de San José, Cuesta del Batel, Carretera de servicios del Puerto, explanada y Muelle Alfonso XII, Plaza de los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, Calle Pescadería, quedando incluidas la Calle Real, Carlos III, Capitanes Ripoll, Cuesta del Batel, Avenida Alfonso XII, Plaza de España y Paseo de la Estación.

La línea de subvenciones está destinada a sufragar el 50% de los gastos incurridos con motivo de las obras de adecuación de los locales, maquinaria electrónica o mecánica, adquisición de mobiliario y equipamiento comercial, equipos informáticos de uso exclusivo para el establecimiento, gastos de formación en escaparatismo, marketing, innovación comercial e incorporación de nuevas tecnologías.

También están incluidos los gastos en concepto de Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) y tasas derivadas de la presentación o concesión de los instrumentos de intervención urbanística en materia de obras, y las devengadas con motivo del inicio de actividad comercial, modificación de actividad o cambio de titular de la actividad.

La cantidad máxima a la que podrá optar cada solicitante será de 10.000 euros. No obstante, la convocatoria tiene por finalidad la promoción, la revitalización y la estimulación de la actividad comercial en la calle San Fernando, estableciendo en 15.000 euros la cantidad máxima a conceder para los locales que se implanten en esta vía.

En la fase de valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta la creación de puesto de trabajo por cuenta ajena a jornada completa, con una puntuación adicional para aquellos solicitantes que contraten a personas pertenecientes a alguno de los sectores incluidos en el campo de la inserción laboral --mujeres desempleadas, trabajadores desempleados mayores de 45 años, de larga duración, jóvenes entre 16 y 30 años y trabajadores con discapacidad mínima del 33%--.

NOVEDADES

Como novedades, el Consistorio ha actualizado el listado de actividades subvencionables, con el objetivo de abrir la convocatoria a nuevos sectores y profesionales, y reforzado los incentivos para la puesta en marcha de actividades comerciales en la calle San Fernando, ampliado la cuantía de las ayudas destinadas a los nuevos negocios que se implanten hasta los 15.000 euros.

Además, se han incluido nuevos conceptos subvencionables, incluyendo como gastos elegibles los de formación del comerciante en escaparatismo, marketing e innovación comercial y digitalización del negocio para la creación, rediseño o mejora de páginas web corporativas, implementación de sistemas de venta online (e-commerce, s-commerce, m-commerce) y desarrollo de herramientas de promoción digital.