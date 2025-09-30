La UMU acoge este miércoles y jueves las III Jornadas Nacionales de Desinformación y Defensa

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) acogerá este miércoles y jueves las III Jornadas Nacionales de Desinformación y Defensa, un punto de encuentro de referencia para el análisis del impacto de las amenazas informativas en la seguridad y estabilidad global, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Bajo el lema 'Geopolítica y actores tecnológicos', esta tercera edición se centrará en abordar el papel estratégico que desempeñan la tecnología y las plataformas digitales en la propagación, gestión y neutralización de la desinformación.

En esta tercera edición, el foco estará puesto en abordar dos factores clave: la dimensión geopolítica de la desinformación y el papel decisivo de los actores tecnológicos en la creación y difusión de narrativas manipuladoras.

El encuentro, organizado conjuntamente por la UMU, el Ministerio de Defensa con la colaboración de la Comunidad, la Facultad de Comunicación y Documentación, el Proyecto GenMedIA y el CyberDataLab, reunirá a investigadores, expertos en seguridad, profesionales del sector tecnológico y miembros de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de analizar cómo se construye, difunde y combate la desinformación en el siglo XXI.

Las jornadas seguirán la estela temática de las ediciones anteriores, donde que se reflexionó sobre guerras híbridias (conflictos implican también guerras de información) y el auge de la inteligencia artificial, así como sobre las implicaciones de la desinformación para la ciberseguridad civil y militar.

Así, el evento busca abrir un espacio de reflexión para comprender mejor estos desafíos, que no se circunscriben exclusivamente al terreno de la comunicación, sino que afecta a ámbitos como la seguridad internacional.

Las jornadas están dirigidas a estudiantes, académicos, periodistas, profesionales del ámbito tecnológico, miembros de las Fuerzas Armadas y cualquier persona interesada en comprender cómo la desinformación afecta a la vida cotidiana y a la seguridad colectiva.

Tras la apertura oficial de esta tercera edición, a cargo del rector de la UMU, José Luján, representantes del Ministerio de Defensa y de la Comunidad Autónoma, intervendrán expertos en ciberdefensa y geopolítica del Estado Mayor de la Defensa, de la OTAN y del Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA (ODISeIA), investigadores en comunicación y en el papel del entorno cognitivo en la defensa global, periodistas y excorresponsales de guerra.

Las jornadas se desarrollarán en sesiones de mañana y tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con matrícula gratuita y libre hasta completar aforo. Las sesiones se retransmitirán en streaming a través del enlace 'https://tv.um.es/directo?s=19611'.