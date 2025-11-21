UMU aprueba un nuevo reglamento que permitirá mejorar la experiencia del alumnado que acceda a programas de movilidad

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia (UMU) ha aprobado, en su sesión de este viernes 21, la modificación del Reglamento sobre movilidad de estudiantes y alumnado visitante, con el objetivo de actualizar su contenido al nuevo marco normativo y al contexto actual de los programas de intercambio, así como de reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la coherencia de los procedimientos de movilidad.

La revisión del texto, vigente desde 2009 y ya modificado en 2016 y 2019, responde a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), al avance de las modalidades de movilidad híbrida, combinada y virtual, al desarrollo de las Universidades Europeas y a la creciente digitalización de la gestión académica.

Entre las principales novedades destacan la precisión del alcance del Compromiso de Reconocimiento Académico, la definición detallada de los procedimientos antes, durante y después de la movilidad, así como el refuerzo del papel de la tutoría académica en la información, el acompañamiento y la validación del reconocimiento de estudios.

El Reglamento actualiza también la regulación de la movilidad entrante, introduciendo una mayor flexibilidad en la matrícula del estudiantado internacional y garantizando la emisión de certificaciones académicas en español e inglés.

Asimismo, se ordena de forma completa la figura del estudiantado visitante (requisitos, límites de créditos, exclusiones, seguro obligatorio y efectos académicos posteriores) y se clarifica el funcionamiento de las Comisiones de Movilidad y su coordinación con las Comisiones Académicas de Máster, reforzando la coherencia y agilidad de la gestión institucional.

Con esta actualización normativa, la Universidad de Murcia refuerza su capacidad de atraer talento internacional, mejora la experiencia del estudiantado que participa en programas de movilidad y consolida su proyección y visibilidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Por otro lado, también se ha aprobado el Plan Estratégico de Relevo Generacional de la Universidad de Murcia, que se configura como una herramienta de planificación estratégica orientada a anticipar los efectos del envejecimiento de la plantilla y a responder de forma eficaz a las transformaciones del entorno universitario.

Su objetivo es garantizar una transición ordenada, equitativa y funcional hacia una nueva generación de personal cualificado y alineado con las metas institucionales.

Este plan tiene un carácter dinámico y deberá actualizarse conforme a la evolución de las necesidades organizativas, así como a los cambios normativos y laborales que se produzcan en los ámbitos estatal y autonómico, especialmente en materia de jubilaciones.

Se concluye que, en cada caso concreto, será necesario realizar un análisis individualizado para determinar las actuaciones más adecuadas: amortización o creación de puestos, modificación de funciones, convocatoria de concursos (generales, específicos o de libre designación), desarrollo de acciones formativas o implantación de puestos espejo, entre otras medidas.

Todas estas actuaciones deberán ser objeto de negociación y planificación operativa según las circunstancias específicas que se presenten en cada supuesto.