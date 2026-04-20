La UMU celebra este martes las elecciones al Rectorado con cinco candidaturas

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MURCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia celebrará este martes, 21 de abril, las elecciones al Rectorado y al Claustro universitario, el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria.

A estas elecciones concurren cinco candidaturas: Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio; y están llamadas a votar 32.251 personas.

Las urnas permanecerán abiertas desde las 10.30 hasta las 18.30 horas y a partir de ese momento comenzará el recuento, que podrá seguirse en directo a través de la página web de la UMU, según han informado desde la institución.

El censo incluye a 3.385 miembros del personal docente e investigador (PDI), 1.223 trabajadores del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), así como a 26.168 estudiantes oficiales y 465 no oficiales.

El dispositivo electoral contempla la instalación de 49 mesas distribuidas por los distintos campus universitarios. De ellas, siete estarán destinadas específicamente al PTGAS y se ubicarán en los campus de Espinardo, La Merced y El Palmar.

Además, una de estas mesas tendrá carácter itinerante para facilitar el voto del personal en sedes como el campus de Ciencias del Deporte en San Javier, el de Ciencias Sociosanitarias en Lorca y la Escuela de Osteopatía.

Quienes necesiten comprobar la mesa en la que deben votar pueden hacerlo a través de censos.um.es.

El sistema de elección al Rectorado se basa en un modelo de voto ponderado por sectores, lo que implica que no todos los sufragios tienen el mismo peso. De este modo, el personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y el profesorado permanente laboral (Grupo A) concentra el 51 % de la representación total.

El resto del personal docente e investigador (Grupo B) aporta un 4 %, mientras que el estudiantado (Grupo C) suma el 27 % y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Grupo D) completa el reparto con el 18 %.

Si ninguna de las candidaturas consigue el 51% del voto, el Rectorado se definirá en una segunda vuelta, que se celebraría el próximo 28 de abril.

ELECCIONES AL CLAUSTRO

En paralelo, también se celebrarán elecciones al Claustro universitario, que estará compuesto por 300 miembros. Su distribución responde igualmente a criterios de representación sectorial: 153 corresponderán al personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y al profesorado permanente laboral (51%); 30 al personal docente e investigador no permanente, personal investigador en formación y profesorado asociado (10%), con una asignación equilibrada por perfiles y ramas; 78 serán estudiantes (26%); y 39 pertenecerán al PTGAS (13%).

Toda la información sobre el proceso electoral, incluyendo calendario y documentación relevante, puede consultarse en la web oficial habilitada por la Universidad de Murcia: https://www.um.es/web/universidad/elecciones/2026.