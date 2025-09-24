La UMU celebra este viernes la mayor Noche de los Investigadores de su historia

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) celebrará este viernes, 26 de septiembre, de 18.00 a 22.00 horas, la edición "más ambiciosa" hasta la fecha de la Noche Europea de los Investigadores, una iniciativa que tendrá lugar de manera simultánea en más de 400 ciudades del continente, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

La cita reunirá en la Plaza de la Universidad de Murcia más de 350 propuestas entre talleres, experimentos y actividades para todos los públicos, con especial atención a despertar la curiosidad y vocaciones científicas de los más pequeños.

En los 71 estands distribuidos en la calle se podrá experimentar con la ciencia de manera directa: desde observar ondas cerebrales en tiempo real o descubrir el mundo microscópico, hasta sentir los efectos del envejecimiento, crear inteligencia artificial, transformar dibujos en animaciones o aprender idiomas de forma más ágil.

El público adulto también encontrará atractivas propuestas, como análisis dermatológicos, experiencias meteorológicas, ciberseguridad aplicada al día a día, talleres de criminalística o una radiografía de los conflictos bélicos activos en el mundo.

RUTAS GUIADAS Y ESCENARIO PARALELO

La programación incluye dos visitas guiadas, 'UMUrLing', un recorrido lingüístico por el casco histórico de Murcia, y una visita histórica al Claustro de La Merced, antiguo convento del siglo XVII. Además, se ofrecerá la posibilidad de tasar antigüedades y objetos de valor (plata y porcelana, entre otros), siempre bajo inscripción en 'eventos.um.es'.

El escenario principal acogerá teatro y divulgación con las representaciones de 'Vuelve Vetusta' (en conmemoración del 140º aniversario de La Regenta), el sketch 'Ciencia a lo loco' y tres espectáculos de ciencia en vivo, 'Ciencia en tus manos', 'Física recreativa con un toque cuántico' y 'Eso es Imposible'.

También actuará el divulgador y matemático Santi García Cremades, con su show Matemáticas, 'IA y su tía'.

LA REGENTA, PROTAGONISTA ESPECIAL

La obra de Leopoldo Alas 'Clarín' también contará con una lectura continuada de La Regenta en el salón de actos de la Facultad de Derecho. La actividad incluirá intervenciones teatrales de sus personajes e, incluso, con el propio Clarín. Además, se conectará en directo con la Universidad de Oviedo, que representará una de las escenas finales.

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UMU organiza este evento desde 2009, en el marco del evento asociado a la Noche Europea de los Investigadores.