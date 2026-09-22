La UMU celebrará este viernes la Noche Europea de los Investigadores con más de 400 actividades - UMU

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) celebrará este viernes, 25 de septiembre, una nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, que se desarrollará de 18.00 a 22.00 horas en la plaza de la Universidad y el campus de La Merced con más de 400 actividades divulgativas dirigidas a personas de todas las edades.

La programación permitirá al público participar en talleres y experiencias para descubrir cuestiones relacionadas con la alimentación, la inteligencia artificial, los microplásticos, la genética o las emergencias sanitarias, entre otras materias. También habrá actividades con realidad virtual y propuestas para acercar la investigación a situaciones de la vida cotidiana, según ha informado la Universidad de Murcia.

La jornada contará además con dos escenarios en los que se desarrollarán espectáculos científicos de química y física, así como el espectáculo del divulgador matemático Santi García Cremades, '¿Cómo cambiar cuando todo cambia?'. La programación incluye también las representaciones 'La huella latente' y 'Vuelve Vetusta' y el concierto de jazz 'Jazz en la Noche', a cargo de Musical Mastia.

En total, cerca de 800 miembros de la comunidad investigadora de la UMU participarán en la iniciativa, que permitirá acercar a la ciudadanía disciplinas que van desde la Física, la Química y la Biología hasta la Economía, la Filología Clásica o la Historia del Arte.

La programación se completará con encuentros y breves ponencias en las salas Jorge Guillén y Mariano Baquero y en el Hemiciclo, donde investigadores e investigadoras sénior y jóvenes compartirán sus proyectos y líneas de trabajo con el público.

Asimismo, se habilitará un punto de lectura científico con talleres de construcción de aviones de papel y un cuentacuentos basado en la improvisación y la creatividad, dirigido tanto a pequeños como a mayores.

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se celebra este año en la UMU en el marco de G9EU4RESEARCH, un proyecto europeo impulsado por el Grupo 9 de Universidades, coordinado por la Universidad de Cantabria y financiado por la Comisión Europea a través de las Acciones Marie Sklodowska-Curie de Horizonte Europa.

La Universidad de Murcia organiza esta iniciativa desde 2009. El evento se celebra de forma simultánea el último viernes de septiembre en cerca de 400 ciudades europeas con el objetivo de acercar la investigación a la ciudadanía y fomentar las vocaciones científicas.