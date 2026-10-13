La UMU sitúa nueve áreas entre las mejores del mundo en el ranking de Shanghái por materias 2026

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MURCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha logrado situar nueve de sus áreas de conocimiento en el Global Ranking of Academic Subjects 2026, el ranking de Shanghái por materias (ARWU Subjects), una de las clasificaciones académicas más influyentes del mundo, que identifica las disciplinas más destacadas de cada universidad.

Las áreas de la UMU que han conseguido entrar en esta clasificación son Ciencias Veterinarias, que se sitúa en el tramo 51-75 a nivel mundial, y Ciencias Agrícolas, en el 101-150, según ha informado la institución docente.

Les siguen Educación (201-300); Ecología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Biológicas Humanas y Psicología, las cuatro en la horquilla de las mejores 301-400 universidades; y Ciencias Biológicas y Economía; entre los puestos 401- 500.

Si la posición se analiza en comparación con el resto de universidad españolas que aparecen en la clasificación, la UMU ocupa el cuarto puesto de España en Veterinaria y el tercero en Agricultura. También destaca en Ciencias Biológicas Humanas, donde es la sexta; en Educación, con la novena posición, y en Psicología y Ciencias Biológicas, que ocupan ambas el undécimo lugar.

Para el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UMU, Christian de la Fe, los resultados obtenidos "reflejan la fortaleza de la institución en áreas de conocimiento muy diversas, y suponen una motivación más para seguir trabajando y desarrollando acciones que logren situar cada vez más áreas de la UMU en los rankings de calidad y prestigio internacionales".

El Global Ranking of Academic Subjects, elaborado por Shanghai Ranking Consultancy, evalúa a las universidades por materias mediante indicadores objetivos de producción científica, impacto y reconocimiento académico. La información completa sobre la UMU puede consultarse en 'shanghairanking.com/universities/university-of-murcia' y en 'um.es/web/umu-en- cifras/ranquines/arwu/subjects'.