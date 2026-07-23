La Universidad de Murcia lleva el programa educativo 'Educar para Ser' a colegios de la Región - UMU

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Acción contra la Pobreza del Instituto Tecnológico de Massachusetts (J-PAL MIT), la Fundación 'la Caixa' y un equipo de investigación de la Universidad de Murcia, liderado por el profesor Ildefonso Méndez, pondrán en marcha un estudio para evaluar el impacto social del programa 'Educar para Ser', una iniciativa destinada a fortalecer el desarrollo cognitivo, emocional y social del alumnado desde los 3 hasta los 12 años.

El proyecto cuenta también con la participación de investigadores de dos universidades madrileñas y con financiación de la Fundación 'la Caixa', han informado fuentes de la institución docente.

La evaluación permitirá medir los efectos de un programa que la Universidad de Murcia diseñó hace una década y que ya se ha implantado en más de un centenar de centros educativos españoles, especialmente en la Comunidad de Madrid.

La nueva fase del proyecto comenzará el próximo mes de septiembre y llegará por primera vez a un grupo de centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia, que serán invitados a participar de forma voluntaria.

La Universidad de Murcia será la encargada de proporcionar formación al profesorado, materiales didácticos, recursos y acompañamiento durante el desarrollo del programa.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Un programa para fortalecer la autorregulación desde la infancia 'Educar para Ser' es un currículo educativo centrado en el desarrollo de las funciones ejecutivas, un conjunto de capacidades cognitivas que permiten planificar, controlar impulsos, gestionar emociones, mantener la atención o adaptarse a nuevas situaciones.

Estas habilidades constituyen una base fundamental para el aprendizaje, la convivencia y el bienestar personal. Según explica el equipo investigador, distintos cambios sociales, como el acceso cada vez más temprano a la tecnología, la reducción del tamaño de las familias o la menor disponibilidad de tiempo compartido con los progenitores, han incrementado las dificultades de autorregulación en la infancia.

Estas circunstancias afectan de forma especial a determinados perfiles de alumnado, entre ellos estudiantes con altas capacidades, dificultades deaprendizaje, necesidades educativas especiales o procedentes de entornos socialmente vulnerables.

El programa busca reforzar estas competencias desde las primeras etapas educativas y de manera continuada a lo largo de la escolarización, favoreciendo un mejor clima en las aulas, una mayor inclusión y mejores resultados académicos.

La evidencia científica disponible apunta, además, a que este tipo de intervenciones puede contribuir a largo plazo a reducir el abandono escolar, incrementar la continuidad en los estudios postobligatorios y mejorar el bienestar y la inclusión social.

La evaluación que llevará a cabo el equipo liderado por el profesor Ildefonso Méndez, en colaboración con J-PAL MIT, permitirá obtener nuevas evidencias sobre el impacto de 'Educar para Ser' y orientar futuras políticas educativas basadas en resultados científicos