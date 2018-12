La UPCT busca 12 empresas para validar una plataforma de computación en la nube

Publicado 17/12/2018 11:07:51 CET

Al concurso pueden optar startups y pymes de toda Europa y recibirán 10.000 euros por su participación

CARTAGENA (MURCIA), 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del grupo de División de Sistemas de Ingeniería Electrónica (DSIE) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) buscan doce startups o pymes de toda Europa para validar una plataforma de computación en la nube. Esta acción se enmarca en el proyecto europeo H2020 UNICORN en el que participan once socios de ocho países y cuenta con más de cuatro millones de euros de financiación.

La plataforma UNICORN permitirá configurar, desplegar y monitorizar, de manera innovadora, aplicaciones en la nube. Incluye además un sistema de detección de intrusos para hacer las aplicaciones más seguras, entre otras características, según informaron fuentes de la UPCT en un comunicado.

Los socios están trabajando en una aplicación de telefonía IP, segura y encriptada, que se podrá desplegar en cualquier punto de Europa para minimizar los retardos en comunicación, lo que propiciará comunicaciones más ágiles.

CONCURSO

El concurso para participar en el proceso de contratación ya está abierto y finaliza el 28 de febrero. Las empresas seleccionadas recibirán 10.000 euros para validar UNICORN entre abril y octubre de 2019. Durante esos meses recibirán formación sobre la plataforma y presentarán los resultados en un evento plenario en noviembre del próximo año, explican los investigadores Pedro Sánchez Palma y Diego Alonso Cáceres, del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

A este concurso pueden aspirar startups y pequeñas y medianas empresas que tengan experiencia en el desarrollo de aplicaciones en la nube y en la metodología DevOps.

La UPCT coordina la contratación de las empresas por su experiencia en la incubación y aceleración de start up a través de Cloud Incubator HUB desde 2010. Esta incubadora ha liderado diversos proyectos europeos y está reconocida por FUNCAS como el 'think thank' de la asociación bancaria, como la mejor aceleradora de empresas de España y el segundo mejor vivero empresarial.

En el proyecto europeo UNICORN participan universidades, centros de investigación y empresas de Chipre, Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido, Grecia y Suecia. El proyecto (referencia H2020 731.846) finalizará dentro de un año.