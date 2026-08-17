La UPCT consigue 1,6 millones para impulsar once proyectos de investigación - UPCT

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha conseguido la concesión de 1,6 millones de euros en la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2025 de la Agencia Estatal de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para financiar once proyectos de investigación.

La cuantía obtenida supone un 21% más que en la convocatoria anterior y permitirá desarrollar investigaciones principalmente vinculadas al ámbito de las telecomunicaciones, así como proyectos relacionados con la biomedicina, la optimización del riego agrícola, la creación de nuevos alimentos funcionales y las bombas de calor industriales, según ha informado la UPCT.

El proyecto que recibe una mayor financiación, 236.000 euros, está dirigido por David Cañete y aborda el desarrollo de tecnologías electromagnéticas avanzadas para las comunicaciones por satélite y las redes integradas espacio-aire-tierra.

Entre los proyectos seleccionados también figuran investigaciones sobre redes 6G, detección de materia oscura y ondas gravitatorias, diagnóstico de glaucoma mediante inteligencia artificial y análisis de redes metropolitanas.

En el ámbito agrícola, los investigadores trabajarán en la utilización de sensores y satélites para optimizar el riego, la valorización de subproductos hortofrutícolas para obtener compuestos bioactivos y la gestión sostenible del riego de cítricos con agua desalinizada.

El resto de proyectos abordará la estabilización de residuos mineros y metalúrgicos, el desarrollo de bombas de calor de alta temperatura para procesos industriales y la monitorización de procesos de sedimentación mediante técnicas acousto-ultrasónicas.