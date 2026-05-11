La UPCT guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de José Ballesta, alcalde de Murcia y exrector de la UMU

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha guardado este lunes un minuto de silencio por el fallecimiento de José Ballesta, alcalde de Murcia y exrector de la Universidad de Murcia (UMU), según ha informado la institución docente.

Ballesta tuvo una vinculación especial con la UPCT, creada al inicio de su mandato en la Universidad de Murcia, tanto por su cargo como rector como, con posterioridad, como consejero de Universidad, Empresa e Investigación.

El minuto de silencio se guardará al inicio del evento RetoFest, que se celebra a partir de las 15.30 horas en el Campus CIM. Como gesto de respeto, la UPCT también suspende este lunes la botadura del barco autónomo y la entrega de premios del festival.