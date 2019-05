Urralburu (Podemos): "Tenemos todo para ser un referente en turismo y cultura pero el Gobierno no ha hecho nada"

Publicado 02/05/2019 14:06:59 CET

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia de la Comunidad, Óscar Urralburu, ha señalado que la Región de Murcia es un "diamante en bruto" en cuanto a turismo, cultura, patrimonio y fiestas y "tiene todo para ser un referente" en este aspecto pero lamenta que "hemos tenido un gobierno que durante 24 años no ha hecho nada para potenciarlo, desarrollarlo y que cree riqueza tanto en la costa como en el interior".

"Cuando echemos al PP, apostaremos por hacer de nuestras fiestas y tradiciones un motor turístico que sirva de palanca para revitalizar las diversas comarcas regionales, como la del Noroeste", según Urralburu, quien cree que "necesitamos diversificar el turismo, invertir en alojamientos y hacer a este sector más competitivo para aumentar de una vez el número de personas que nos visitan y el dinero que invierten aquí".

El candidato de Podemos, que ha apoyado que las fiestas de los Caballos del Vino de Caravaca sean Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, ha asegurado que la comarca del Noroeste es el ejemplo perfecto de "cómo ha despilfarrado el Partido Popular todo nuestro potencial turístico", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Lejos de diversificar, ha dicho Urralburu, y de difundir "lo espectacular y singular de nuestras fiestas y patrimonio cultural", lo que ha hecho el PP es "optar por un modelo barato de sol y playa que no va más allá de los meses de vacaciones. No hay desestacionalización, no hay apoyo a los territorios del interior, no se invierte para que hayan más plazas hoteleras ni se da el suficiente respaldo promocional".

Por eso, ha incidido el candidato de Podemos a presidir la Región de Murcia, estamos convencidos que "con un cambio de gobierno también se le va a dar un giro a la política turística. Como muestra, los Caballos del Vino, una fiesta que muchos murcianos y murcianas no conocen porque no pueden venir al ser día laboral".

De ahí que Urralburu haya recordado que Podemos propuso que fuera festivo regional, al menos, en los años jubilares. Hubiera sido una forma de que toda la Región se pudiese acercar a conocer esta experiencia inédita en toda España".