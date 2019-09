Urralburu: "El proyecto de Podemos que quisimos construir ya no existe"

Publicado 27/09/2019 11:26:58 CET

MURCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, y la número 'dos', María Giménez, han decidido abandonar la formación morada "con mucha tristeza y decepción" porque "el proyecto de Podemos que quisimos construir ya no existe".

"Nos vamos con satisfacción y porque sentimos que aquí ya no podemos hacer lo que vinimos a hacer. Éste no es el partido del principio, se ha convertido en un partido convencional", opinando que Pablo Iglesias "no ha sabido ver la importancia de estar en el Gobierno".

Así lo ha manifestado Óscar Urralburu en rueda de prensa y acompañado de Giménez. Ambos han dejado sus cargos orgánicos dentro de Podemos, así como sus actas de diputados en la Asamblea Regional, "por coherencia".

"No nos veíamos haciendo campaña para Pablo Iglesias y en contra de Errejón. No hubiera sido coherente", ha declarado Urralburu, que ha reconocido que será quien encabece la lista de Más País por la Región de Murcia.

La Ejecutiva del partido en Murcia será cesada, según marcan los estatutos de Podemos, y se nombrará una gestora, que encabezará el diputado nacional por Murcia, Javier Sánchez Serna, "hombre de confianza de Pablo Iglesias", ha apuntado Urralburu.

La dimisión de Óscar Urralburu y de María Giménez provocará la entrada en el hemiciclo de María Marín y Rafael Esteban, números 3 y 4 en la lista de este partido en las pasadas elecciones autonómicas. De hecho, Podemos ya ha comunicado que María Marín será la nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de la Región de Murcia.

