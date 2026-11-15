Varias personas resultan heridas en Bullas en un accidente tras salirse de la vía un vehículo y chocar con otro

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han intervenido esta tarde en un accidente de tráfico registrado en Bullas con varios heridos y atrapados en la RM-15.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha recibido, a partir de las 16.49 horas, varias llamadas informando de un accidente de tráfico ocurrido en la autovía RM-15, sentido Murcia, pasada la estación de servicio Repsol de Bullas.

Según indican los llamantes, un vehículo se ha salido de la vía, ha volcado y ha colisionado con otro vehículo, resultando varias personas heridas y atrapadas.

Al lugar se han desplazado cuatro unidades sanitarias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, dos dotaciones de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Bullas y personal de mantenimiento de carreteras, ya que el accidente ha obstaculizado la vía.