Vázquez atribuye el avance de la industria regional a una política industrial "definida, estable y consensuada"

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado la "fortaleza y el dinamismo" de la industria de la Región de Murcia después de que la producción industrial regional creciera un 9,6% interanual en julio, el mayor incremento de todas las comunidades autónomas, y ha reivindicado una evolución que, a su juicio, se está consolidando durante 2026.

Vázquez ha subrayado que "no estamos ante un buen dato aislado, sino ante una evolución positiva que se consolida a medida que avanza el año", después de que el crecimiento acumulado entre enero y julio se situara en el 5,1%, frente al 1,3% nacional. Este resultado coloca a la Región como la segunda comunidad con mayor incremento acumulado, por detrás de Castilla y León, que registra un 6,7%, según ha informado la Comunidad.

"Los datos de julio muestran la fortaleza y el dinamismo que está manteniendo la industria de la Región de Murcia durante 2026, con un crecimiento muy superior al conjunto nacional y que nos sitúa a la cabeza de España en el último mes analizado", ha señalado el consejero.

Vázquez ha vinculado esta evolución con la política industrial desarrollada por el Gobierno regional junto al tejido empresarial a través del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, orientado a favorecer el crecimiento y la competitividad del sector y facilitar nuevas inversiones.

CRÍTICA A LA PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA ESTATAL

El consejero ha aprovechado los datos para cuestionar la política industrial estatal y, especialmente, la planificación de la red eléctrica. "Frente a una industria regional que mantiene una clara tendencia al alza, impulsada por una política industrial definida, estable y consensuada con el sector, nos encontramos con la ausencia de una verdadera política industrial por parte del Estado y, especialmente, con una falta de planificación de la red eléctrica que está frenando inversiones y paralizando proyectos en un sector estratégico para el crecimiento económico y la creación de empleo", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que el objetivo del Ejecutivo autonómico es dar continuidad a esta evolución para que se traduzca en "más inversión, mayor actividad económica y, especialmente, más empleo estable y de calidad".

"La industria tiene un efecto tractor sobre el conjunto de nuestra economía y genera un importante valor añadido y oportunidades profesionales vinculadas a la innovación, la tecnología y la cualificación", ha añadido.