Vázquez destaca en la apertura del curso de la UCAM la "proyección internacional y su compromiso con la investigación"

El consejero de Universidades e Investigación destaca en la apertura del curso de la UCAM la “proyección internacional y el compromiso con la investigación de la institución” - CARM

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha participado este jueves en el acto de apertura del curso académico 2025-2026 de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), donde ha destacado "el crecimiento académico, docente e investigador, sólido y ejemplar" de esta institución, así como su "proyección internacional y su aportación al desarrollo de la Región".

Durante el acto, presidido por la presidenta de la UCAM, María Dolores García, también se ha investido a Mario Pezzi como nuevo Doctor Honoris Causa de la institución docente. En la inauguración del curso, el consejero ha felicitado a la comunidad universitaria por iniciar un nuevo curso con más de 22.000 estudiantes, de los que 3.400 son extranjeros procedentes de los cinco continentes, y por su "extraordinaria estrategia de internacionalización y cooperación educativa", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Juan María Vázquez ha subrayado "el orgullo que supone para el Gobierno regional acompañar a una universidad que continúa creciendo con nuevos títulos, más alumnado y nuevas infraestructuras al servicio de la docencia y la investigación". Entre estas ha destacado el nuevo Hospital de Veterinaria, cuya inauguración está prevista en las próximas semanas, los nuevos grados en Relaciones Internacionales y el Máster en Desarrollo, Gestión y Política Sostenible del Turismo, ambos aprobados recientemente por el Ejecutivo autonómico.

El titular de Universidades se refirió también al papel de la UCAM en el ámbito científico, con avances como los del Laboratorio de Biología Molecular 'Izpisua Belmonte', y ha subrayado que "debemos seguir trabajando desde todos los ámbitos para poner el conocimiento al servicio de la sociedad, poniendo en valor lo que significan las universidades para el progreso".

Por último, el consejero ha reiterado el "compromiso" del Gobierno regional con todas las universidades de la Región a través de la futura Ley de Universidades y la Ley de la Ciencia de la Región de Murcia, así como en la elaboración del nuevo Plan Industrial. "Nuestro sistema universitario es la mejor herramienta para el progreso, la competitividad y un empleo de calidad", ha concluido.