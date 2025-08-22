Un vecino de Torre Pacheco alerta a la Policía Local tras observar un cajero expulsar billetes sin control

Dinero expulsado sin control por el cajero automático y recuperado por la Policía Local tras ser avisada por un viandante - FACEBOOK DE LA POLICÍA LOCAL DE TORRE PACHECO

TORRE PACHECO (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Un viandante avisó a la Policía Local de Torre Pacheco (Murcia) tras observar que el cajero automático de un banco estaba expulsando billetes a la calle sin ningún control, según informaron fuentes de este Cuerpo a través de sus redes sociales.

Al parecer, el cajero, ubicado en el centro del municipio, comenzó a expulsar el dinero --hasta 2.000 euros en billetes de 10, 20 y 50 euros-- hasta que un hombre que pasaba por el lugar se dio cuenta y avisó a la Policía Local.

El dinero, que pertenecía a un cliente que minutos antes lo había ingresado, pudo ser recuperado en su totalidad gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación de los agentes.