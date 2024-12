Los vecinos de San Javier se manifestarán contra la instalación de una planta de biogás en El Mirador

SAN JAVIER (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de San Javier se manifestarán el próximo domingo 15 de diciembre a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento del municipio en contra del proyecto que pretende instalar una planta de Biogás en la pedanía de El Mirador, según han informado desde la organización en una nota de prensa.

Desde Stop Biogas Mar Menor han explicado que se están preparando alegaciones para ser presentadas por cientos de vecinos. Estos están determinados "a no permitir este proyecto de macroplanta, cuyas dimensiones requieren de una cantidad de residuos muy superior a la que se genera en El Mirador y en una ubicación incompatible con la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en viviendas y negocios muy cercanos, además de tener el hospital comarcal Los Arcos, a poco más de 3 kilómetros".

Así, señalan que, aparte de San Javier, los municipios cercanos como San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Torre Pacheco también se verían afectados "por las molestias de más de cien de camiones de alto tonelaje yendo y viniendo a diario y según qué días, en función del viento, por los característicos olores".

Los vecinos exigen que se desestime este proyecto, ya que no se quieren ver expuestos "a molestias ni a riesgos ni incidentes o contingencias no contempladas, cuando no existe esta necesidad", han apuntado.

Además han creado una recogida de firmas en Change.org que ha recogido ya más de 800 firmas https://chng.it/yWV2NVG8G7.