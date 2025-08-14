La Vega del Segura continúa en aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 39 grados

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene su aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo por calor para las tardes de este jueves y viernes en los municipios de la Vega del Segura.

En concreto, el aviso, que prevé temperaturas máximas de hasta 39 grados, se extiende entre las 13.00 y las 21.00 horas para ambas jornadas.

Para este sábado, la Aemet ha decretado avisos de nivel amarillo por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas en el Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

En la Vega del Segura, el nivel del aviso es naranja, ya que se podrán alcanzar los 41 grados de máximas.

El '1-1-2' aconseja beber agua con frecuencia, evitar esfuerzos en las horas de más calor y vigilar a las personas vulnerables, como niños, mayores, enfermos y embarazadas.