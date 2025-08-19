La Vega del Segura y el Noroeste continúan este martes en aviso de nivel amarillo por calor - AEMET

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene su aviso de nivel amarillo por calor este martes en la Vega del Segura y el Noroeste.

En concreto, en sendas comarcas de la Región de Murcia se prevén temperaturas máximas de hasta 38 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas.

El '1-1-2' recomienda beber agua o líquidos sin esperar a tener sed, evitar bebidas alcohólicas, café, té o muy azucaradas, y permanecer en lugares frescos, a la sombra o con aire acondicionado.