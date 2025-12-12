Un vehículo se empotra contra una vivienda al salirse de la vía en Miranda de Cartagena (Cartagena)

Estado en el que ha quedado el vehículo - 061

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido al empotrarse el vehículo que conducía en la parte delantera del patio de una vivienda en la pedanía cartagenera de Miranda de Cartagena, según informaron fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas a las 6.52 horas que explicaban que el vehículo se había salido de la vía en el kilómetro 44 de la carretera N-341A, Santa Ana-El Albujón. El conductor, y único ocupante, había quedado atrapado en un primer momento, pero después ha conseguido salir.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado bomberos del Consorcio del Servicio Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, una unidad móvil de emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, y Guardia Civil.

Al haber podido salir del vehículo los bomberos solo realizaron trabajos de prevención. Los sanitarios 061 lo han atendido y estabilizado y lo han trasladado al Hospital Santa Lucia de Cartagena.