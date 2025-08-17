Una veintena de centros educativos participa en un proyecto para integrar la robótica y el pensamiento computacional

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de centros educativos participará el próximo curso 2025-2026 en un proyecto de innovación educativa para integrar la robótica, el pensamiento computacional y la programación en Secundaria y Bachillerato.

El programa 'Prisma', implantado por primera vez por la Consejería de Educación y Formación Profesional, complementa la iniciativa Código Escuela 4.0, ya presente en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Región en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, que se centra en la robótica educativa y el pensamiento computacional.

Por su parte, 'Prisma' amplía la actividad a Bachillerato y a otras áreas como la programación, el análisis de datos, la Inteligencia Artificial, la modelización matemática, el diseño y la simulación 3D. El nuevo programa pretende fortalecer la competencia digital y las materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre el alumnado y profesorado, en línea con las directrices europeas.

El objetivo es incorporar las tecnologías educativas en el sistema escolar, la digitalización y el pensamiento computacional garantizando una educación de calidad, equitativa e inclusiva. 'Prisma' contempla la formación docente y la creación de ecosistemas de aprendizaje con el intercambio de buenas prácticas educativas que sirvan de referencia a otros centros y docentes, así como la posible realización de proyectos conjuntos y la celebración de encuentros, concursos y jornadas.

NUEVOS PROGRAMAS

Este programa de innovación educativa es una de las cinco novedades que ofrece la Consejería dentro de la veintena de programas educativos que se ofertan a los centros para el próximo curso. En total, 500 centros educativos participarán en programas.

Las nuevas incorporaciones son 'MatesEnAcción', que se centra en el uso de materiales manipulativos para fomentar la comprensión de conceptos matemáticos; 'Tejiendo Lazos', basado en promover el aprendizaje intergeneracional entre el alumnado y personas mayores compartiendo actividades; 'Salud emocional y éxito académico', que apuesta por mejorar el bienestar y la salud emocional de niños y adolescentes para mejorar su rendimiento académico, el mencionado programa 'Prisma', y 'Prometeo', que tiene como objetivo desarrollar la vocación investigadora y emprendedora del alumnado de primero de Bachillerato mediante su participación en proyectos de investigación de las universidades.