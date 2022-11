Vélez, sobre la ley del 'solo sí es sí': "hay que buscar las mejores soluciones para que tenga la mejor aplicación"

Afirma que "ni los jueces son los culpables" ni tampoco "los políticos que toman decisiones, como el Gobierno de España"

MURCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región y secretario general del PSRM, José Vélez, ha apostado por buscar "las mejores soluciones" para que la conocida como ley del 'solo sí es sí' tenga "la mejor aplicación" y se cumpla el espíritu con el que nació: "ayudar a que la violencia machista no pueda estar en nuestra sociedad".

"Yo no diría que la ley pueda poner en peligro a las mujeres que sufren la violencia de género", ha señalado Vélez, quien ha señalado que "sí está claro" que la ley "nace con el espíritu de proteger a las mujeres ante la violencia machista y de género".

A su juicio, "habrá que andar los pasos que sean necesarios para que, al final, quede suficientemente claro, jurídicamente hablando, cuál es el proceso y también el espíritu de esta norma", tal y como ha afirmado en una rueda de prensa y al ser preguntado por este asunto.

"Lo que no podemos obviar es que esta norma nace para proteger y, desde luego, para eso tiene que servir", según Vélez. Ha reconocido que él no es "experto jurista" pero cree que, quienes sí lo son, "tendrán que llegar a los acuerdos necesarios para saber hasta donde llega esta ley en cuanto a esa protección".

Así, ha considerado que sería "perfecto" si la ley es "suficiente" y, al final, "se ponen de acuerdo y se crea la jurisprudencia correspondiente para poder aplicarla con el espíritu con el que nació". En caso contrario, ha considerado que "habrá que modificar lo que haya que modificar".

En cualquier caso, ha insistido en que el "espíritu de la norma" es "proteger al máximo a las mujeres que sufren la violencia machista" y "tiene que servir para eso".

Vélez ha considerado que "es un momento para sumar" porque, ante la violencia de género, "no podemos estar sacando los colorines de cada partido, a ver si se rasca algún voto por ahí". "Ante la violencia machista no hay colores", ha zanjado.

"Lo digo alto y claro: me repugna ver a políticos tratando de sacar rédito electoralista y partidista de un tema tan importante como este", según Vélez, quien cree que, en estos asuntos, "no cabe otra solución que no sea la de sumar para seguir andando con el fin de erradicar esta lacra".

A su juicio, "hay que sentarse a hablar y buscar las mejores soluciones sin buscar réditos electoralistas" de forma que, si hay que cambiar algo, "se puede andar ese camino". "Pero lo que no podemos hacer es no hacer nada y echarnos la culpa los unos a los otros porque, al fin y al cabo, las mujeres que están sufriendo la violencia de género no pueden esperar", ha aseverado.

Al ser preguntado por si los magistrados son los culpables, Vélez lo ha negado. "Ni los jueces son los culpables" ni tampoco "los políticos que toman decisiones, como el Gobierno de España", ha concluido.