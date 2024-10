Vélez (PSOE) ofrece a López Miras alcanzar un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia afronta los presupuestos para 2025 "con voluntad de acuerdo"

MURCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha solicitado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, una reunión para abordar los próximos Presupuestos de la Comunidad para 2025.

De esta forma, Vélez ha puesto de manifiesto la predisposición del Partido Socialista a "dialogar y alcanzar un acuerdo para sacar adelante las cuentas regionales de 2025", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"Desde el PSOE, vamos a poner sobre la mesa propuestas claras para hacer avanzar a la Región y solucionar los problemas reales de la ciudadanía", según Vélez, quien ha afirmado que "afrontamos los presupuestos con voluntad de acuerdo y con una actitud positiva y constructiva, porque nuestra prioridad es mejorar la vida de la gente".

En este sentido, el líder socialista ha destacado la necesidad de que la Región de Murcia cuente con unos Presupuestos en 2025, "unas cuentas que den estabilidad a la comunidad autónoma para poder afrontar los enormes retos y desafíos que tiene por delante".

Por otra parte, Vélez ha recordado que ya ha enviado tres cartas al presidente de la Comunidad: "una, el año pasado para tratar los presupuestos regionales; otra, hace unas semanas para hablar sobre financiación autonómica; y otra, en el día de hoy, para abordar las cuentas regionales para 2025".

"Lamentablemente, en ningún caso, he obtenido respuesta", según Vélez, quien ha considerado que "es incomprensible que, en una democracia, el presidente de una comunidad autónoma no se quiera reunir con el principal líder de la oposición. Esto no sucede en ningún otro sitio, solo en la Región de Murcia", ha remarcado.

Finalmente, el líder socialista ha recordado que, hasta ahora, López Miras "siempre ha decidido someterse al chantaje de la ultraderecha". "Esperamos que ahora recapacite y apueste por la vía centrada, responsable y de diálogo que le ofrecemos desde el Partido Socialista", ha concluido.