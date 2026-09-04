La venta de vehículos usados cae un 1,7% en agosto en la Región de Murcia pese al repunte del mercado nacional

Archivo - Vechículos circulando por una autovía - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La venta de turismos y furgonetas de segunda mano en la Región de Murcia descendió un 1,7% durante el mes de agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, tras alcanzar las 6.145 unidades transferidas, según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Esta evolución contrasta con el comportamiento del mercado nacional, que registró un incremento medio del 6,1% en el octavo mes del año.

Por tipología de vehículo, las transacciones de turismos usados en la Región cayeron un 2% interanual al contabilizar 5.330 operaciones, mientras que la comercialización de vehículos comerciales ligeros experimentó un repunte del 0,4%, con 815 furgonetas vendidas.

En el cómputo acumulado de los ocho primeros meses del ejercicio en curso, la Región de Murcia suma 63.842 transferencias de vehículos de ocasión, lo que representa un aumento del 2,2% respecto a 2025.

Hasta agosto, las ventas de turismos acumulan un crecimiento del 2% con 54.885 unidades transferidas, mientras que las furgonetas suben un 3% tras alcanzar las 8.957 operaciones.

DATOS NACIONALES

En el ámbito estatal, las transferencias de vehículos usados ascendieron en agosto a 180.281 unidades, con un repunte idéntico del 6,1% tanto en turismos (155.532), como en comerciales ligeros (24.749).

Entre enero y agosto, el mercado nacional acumula una subida del 2,9% al registrar 1.698.990 operaciones, impulsado principalmente por el incremento en la venta de modelos con menos de dos años de antigüedad.

En el apartado de motorizaciones a escala nacional, la gasolina y el diésel concentraron el 83% de las operaciones de turismos durante agosto. De forma paralela, las transferencias de turismos eléctricos puros aumentaron un 32,6%, mientras que las de híbridos enchufables de gasolina crecieron un 56%.

Ancove ha celebrado la continuidad de las ayudas a la compra de coches electrificados a través del Plan Auto+, si bien ha criticado la "incertidumbre" que genera porque el presupuesto de 400 millones (350 para particulares) está "casi agotado y hay que esperar a una prórroga".

Para el presidente de la patronal, Eric Iglesias, "es injusta la discriminación que supone que los coches electrificados de menos de 12 meses solo reciban ayudas si se comercializan a través de los concesionarios, dejando fuera a los más de 15.000 compraventas que hay en España".