Las ventas del comercio minorista aumentan un 5,3% en la Región en octubre, el quinto mayor ascenso por CCAA

Archivo - Entrada a una óptica - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista aumentaron un 5,3% en la Región de Murcia en octubre de 2025, lo que supone un crecimiento superior al de la media nacional, que se situó en el 4,4%, y el quinto mayor incremento por comunidades autónomas, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el dato de la Región es inferior a los registrados en el País Vasco (+7,1%), Castilla-La Mancha (+6,5%), Cantabria (+6,1%) y Comunidad Valenciana (+5,6%), y superior al resto de autonomías.

Por su parte, el índice de ocupación registró en la Comunidad un incremento del 0,8% de media en lo que va de año, inferior a la media nacional, que fue del 1,5%, aunque en términos anuales fue del 1,4%, superior a la cifra del conjunto del país (0,9%).

En España, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 4,4% en octubre, tasa 1,8 puntos inferior a la del mes anterior. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 16 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 3,8% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa tres décimas inferior a la de septiembre. Con el avance de octubre, se encadenan ya 35 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 0,9% en octubre respecto a igual mes del año pasado, tasa tres décimas por debajo de la registrada en septiembre. Con el repunte de octubre, el empleo en el comercio minorista suma 50 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista no experimentaron variación, en contraste con los ascensos del 0,4% registrados en los dos meses previos.