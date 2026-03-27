El viento y las oscilaciones térmicas, protagonistas en el inicio de la Semana Santa en Murcia

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MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viento y las oscilaciones térmicas de un día para otro, típico de la estación primaveral, serán protagonistas en el inicio de la Semana Santa de Murcia que ha comenzado este Viernes de Dolores.

Esta primera fase, que se prolongará hasta el Lunes Santo, tenderá a caracterizarse por las subidas y bajadas de temperaturas de un día a otro, una variabilidad típica en la estación en la que nos encontramos, según ha apuntado en declaraciones a Europa Press el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Esteban Palenzuela.

Sin embargo, para final de Semana Santa, Sábado Santo y Domingo de Resurreción, y aunque advierte que "hay incertidumbre", podría registrarse un aumento de la inestabilidad que podrían dejar precipitaciones según las previsiones iniciales que maneja Meteorología hasta el momento.

El día ha comenzado con intervalos nubosos y se han registrado precipitaciones de carácter débil y ocasional. En las horas centrales de este Viernes de Dolores y primeras horas de la tarde se abrirán claros y aparecerá nubosidad a últimas horas del día, aunque no se esperan precipitaciones.

Las temperaturas tenderán a un descenso, sobre todo las máximas y mínimas con respecto a las de ayer, las mínimas incluso próximas a los 0º en zonas altas de la Región. El resto de temperaturas bajarán en las zonas del litoral y en las zonas del interior las máximas estarán alrededor de los 16º, 19º en el caso de Lorca, por ejemplo.

Las máximas descenderán de forma más acusada en el interior con respecto a este jueves y en las zonas del litoral, prácticamente no cambiarán. En cuanto a las mínimas, con respecto a las de este jueves, se notará un descenso más claro.

En zonas del litoral podrían registrarse vientos moderados, aunque tenderán a disminuir por la tardes. Serán de componente este en el interior.

Ya de cara a este Sábado de Pasión, podría registrarse alguna llovizna por la mañana y quizás más probable en la zona del litoral, siendo un día de cielos con intervalos nubosos matinales.

La jornada vespertina se caracterizará por cielos poco nubosos y las temperaturas no cambiarán de forma significativa. En concreto, las máximas tenderán a un ascenso de alrededor 2º en algunos sitios con respecto a las de este Viernes de Dolores y las mínimas con pocos cambios. Los vientos serán moderadores, de componente norte en el interior a última hora del día.

El Domingo de Ramos será un día "desapacible", con intervalos nubosos y no se descarta algún chubasco, aunque será poco frecuente y ocasional en todo caso.

Las temperaturas mínimas ascenderán en el litoral y sin cambios en el resto. Las máximas descienden en el interior, en algún caso los 5º, situándose en Murcia en 19º, 13º en Caravaca de la Cruz, 14º en Yecla, Lorca registrará una máxima de 17º y Cartagena 18º.

Los vientos serán de flojos a moderados y se podrán registrar rachas fuertes, sobre todo en el Altiplano. No se descarta que la Aemet emita aviso amarillo y podría extenderse a comarcas limítrofes, como la Vega del Segura.

Ya el Lunes Santo será un día de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Las mínimas descenderán e incluso podría haber heladas débiles en zonas altas del Altiplano y el Noroeste. Las máximas ascenderán y en Caravaca se situarán en 17º, en Murcia 22º y en otros lugares rozarán los 20º.

Las previsiones iniciales ya de cara al Martes Santo apuntan a un ascenso de las temperaturas y la situación se mantendrá, aunque podría registrarse cierta inestabilidad de cara al Sábado Santo y Domingo de Resurreción.