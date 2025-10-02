El VIII Festival de Cante Flamenco y Copla llena el Teatro de Invierno de San Javier de cante, copla, guitarra y baile - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Festival de Flamenco y Copla de San Javier, que organiza la Asociación 'Flamenco y Copla El Arte', con la colaboración de la Concejalía de Cultura, celebra su VIII edición el viernes 11 de octubre a las 21.00 horas en el Teatro de Invierno, de San Javier.

El concejal de Cultura, David Martínez y el presidente de la asociación organizadora, Diego Torres, han presentado este jueves el programa de actuaciones en el que destaca el cantaor gaditano Jesús Castilla, ganador del Melón de Oro del 44º Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro, acompañado por Niño Manuel a la guitarra y Luis Monje de Pijote y Naim Real, en las palmas, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

La copla estará representada por Maribel Castillo, reconocida artista por sus apariciones televisivas y ganadora del programa 'A tu vera' que protagonizó el tributo a Isabel Pantoja del mismo nombre.

El cartel se completa con el joven guitarrista local, Valentín y la Escuela Flamenca Kimbara, de Torre Pacheco, en una gala que estará presentada por Luis Terry y Laura Pérez.

El concejal de Cultura, David Martínez, ha agradecido a la asociación organizadora su labor "por mantener vivo el gusto por el flamenco en el municipio y llevarlo al teatro como complemento de la variada programación cultural del otoño".

Tanto David Martínez como Diego Torres lanzaron una invitación a vecinos y visitantes a aprovechar la ocasión y disfrutar de una gala en la que habrá cante, baile y guitarra flamenca.

Las entradas para la Gala se podrán comprar en taquilla con un precio de 5 euros, con entrada gratuita para personas jubiladas.