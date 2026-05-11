La Virgen de la Fuensanta estará presente en la misa de exequias de Ballesta

Archivo - La Virgen de la Fuensanta - OBISPADO - Archivo

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Ante la petición realizada al Cabildo de la Catedral de Murcia, responsable del culto de la imagen de la Virgen de la Fuensanta, este organismo colegial ha resuelto interrumpir durante unas horas la peregrinación que la patrona para que esté presente en la misa de exequias del alcalde de la ciudad, José Ballesta, que tendrá lugar este martes, 12 de mayo, a las 11.00 horas.

Así, sobre las 10.00 horas, la imagen abandonará la parroquia La Inmaculada Concepción de Santiago y Zaraíche, a donde llegará en la tarde de este lunes, para ser trasladada en coche y con todas las medidas de seguridad hasta la plaza del Cardenal Belluga, desde donde será portada por sus estantes hasta la Catedral, según ha informado la Diócesis de Cartagena.

Al finalizar la celebración, la Morenica regresará en traslado procesional hasta el Palacio Episcopal, para regresar desde allí en coche hasta la parroquia de Santiago y Zaraíche y continuar con su peregrinación. La Virgen de la Fuensanta entrará en el templo catedralicio por la puerta del Concejo o puerta de San José, por la que misma que el cortejo fúnebre.