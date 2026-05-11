Visitación Martínez pone en valor la "vocación de servicio" de José Ballesta

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha destacado este lunes la "vocación de servicio" del alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido este domingo a los 67 años.

"Hoy venimos a trasladar todo nuestro cariño y nuestro apoyo, especialmente a su familias y sus compañeros en un día en el que se respira dolor y en el que ya se le echa de menos", ha dicho.

Martínez ha hecho estas declaraciones en el Ayuntamiento de Murcia, que durante toda la jornada de este lunes, hasta las 22.00 horas, acoge la capilla ardiente del primer edil.